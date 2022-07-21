Бразилия и Аргентина заблокировали выступление Зеленского на саммите МЕРКОСУР

Аргентина и/или Бразилия заблокировали выступление Зеленского на саммите МЕРКОСУР. Интересы Украины и США не так важны для этих стран, как собственные интересы, в которых Россия занимает большое место.

МЕРКОСУР не захотел слушать Зеленского

Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на саммите глав государств стран Южного общего рынка (МЕРКОСУР), который состоится в этот четверг в столице Парагвая Асунсьоне.

"Консенсуса не было", — сказал заместитель министра иностранных дел Парагвая Рауль Кано.

Он не назвал страны, которые поддержали или отклонили запрос.

Зеленский передал просьбу о выступлении 6 июля через парагвайского коллегу Марио Бенитеса. Президент Парагвая пообещал проконсультироваться со своими коллегами в МЕРКОСУР, поскольку решения в рамках этого механизма принимаются на основе консенсуса.

Не вдаваясь в подробности, Бенитес объяснил, что Зеленский хотел бы рассказать о том, что происходит в его стране, чтобы лидеры МЕРКОСУР "знали нашу версию всего, что переживает украинский народ в войне против России".

Претендентов на вето двое — Аргентина и Бразилия

Отметим, что из претендентов на вето можно выделить две страны: Бразилию и Аргентину.

Оба лидера — Жаир Болсонару и Альберто Фернандес — посетили Москву и встречались с президентом Владимиром Путиным в самый пик оголтелой антироссийской кампании против России за несколько недель-дней до начала СВО.

Болсонару тогда сказал, что солидарен с Россией, а Фернандес предложил стратегическое партнёрство и поблагодарил Путина за решающую российскую помощь в обеспечении вакциной "Спутник V" в Латинской Америке. Обе страны не присоединились к санкциям против РФ, как и Уругвай.

Уругвай и Парагвай "решительно осудили" Россию в проведении спецоперации на Украине, а Парагвай присоединился к санкциям (теперь не поставляет мясо).

Министр иностранных дел Парагвая Эвклидес Асеведо объявил 28 февраля, что Бразилия не присоединилась к декларации МЕРКОСУР с осуждением "действий президента России Владимира Путина", несмотря на то, что она была принята Аргентиной и Уругваем.

Троллинг Болсонару

Владимир Зеленский поговорил три дня назад по телефону с Болсонару, который обратил его внимание на опыт Аргентины.

В войне 1982 года она потеряла Мальвинские (Фольклендские острова) в войне с Великобританией, но не перестала считать их своими, сказал бразилец. Скажем так — это было на грани троллинга.

Зеленский остался недоволен разговором, хотя он состоялся по его инициативе, и он не мог не знать о позиции бразильского коллеги.

"Я не поддерживаю его (Болсонару) позицию нейтралитета. Я не верю, что кто-то может оставаться нейтральным в нашей войне с Россией", — написал Зеленский.

Президент Украины призвал правительство Бразилии ввести санкции против России, вероятно, он не знает, что Бразилия — член БРИКС.

"Правда в том, что больно, больно, но ты (Зеленский) должен понять. Всё, что было согласовано мной с президентом Путиным — выполняется", — сказал Болсонару в интервью CNN.

Фернандес мягко стелет, но жёстко спать

Что касается аргентинского президента (ведёт Аргентину в БРИКС), то он тоже разговаривал с Зеленским три недели назад и пообещал в случае необходимости увеличить гуманитарную помощь, которую Аргентина уже направила в Украину.

В качестве президента СЕЛАК (блок стран Латинской Америки) Фернандес сказал Зеленскому, что Латинская Америка — это мирный континент, который отвергает применение силы и способствует диалогу для разрешения конфликтов.

Фернандес пояснил, что Аргентина применит санкции против РФ только в том случае, если будет достигнуто глобальное соглашение в рамках Организации Объединённых Наций.

С начала СВО на Украине Зеленский произнес множество виртуальных речей на саммитах, в парламентах государств и ​​на мероприятиях для СМИ, однако не добился блокирования РФ на международном уровне даже с учётом административного давления США.

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