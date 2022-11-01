Лула не поддержит политику Байдена, в том числе, по Украине

Новоизбранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Сильва не будет поддерживать международную повестку Вашингтона, в том числе по Украине. Гарантия — в его опыте " сотрудничества" с США.

Все довольны, что победил Лула

В то время, как действующий президент Бразилии Жаир Болсонару ещё не признал своё поражение на воскресных выборах (проиграл Луле 2 млн голосов, набрав 49%), лидеры всего мира уже направили новому избранному президенту Жозе Инасио Луле да Сильве (Лула) свои поздравления.

Среди них лидеры России, Китая, ЕС и США. Согласимся, ситуация, когда все довольны итогами — редкая.

В Бразилии есть консенсус по отношению к России

Понятно, почему Москва довольна и поздравила сразу. В четверг президент России Владимир Путин заявил, что "у них (Лулы и Болсонару) есть консенсус по поводу отношений с Россией, несмотря на сложные ситуации внутри страны".

"Бразилия — наш самый важный партнёр в регионе, и она останется им. Мы сделаем всё, чтобы эти отношения развивались и дальше ", — добавил президент России на заключительном заседании клуба "Валдай".

Действительно, БРИКС (который, кстати, основал Лула) при Болсонару отменно работал.

В феврале тогдашний лидер Бразилии посетил Россию, чтобы договориться об импорте удобрений, позже напрямую переговорил с Путиным об импорте дизеля.

Болсонару подчеркнул, что он солидарен с позицией России в конфликте с Украиной и всё время придерживался нейтралитета, не соглашаясь с санкциями Запада и не голосуя за антироссийские резолюции.

Победа Лулы обещает Москве даже большее сближение, имея ввиду критику бразильцем президента Владимира Зеленского. В интервью Times Лула заявил, что тот "хотел войны", а если бы не хотел, то "договорился бы".

США не меняются: Лула помнит, как состряпали его дело

Президент США Джо Байден сразу же после оглашения итогов переговорил с Лулой по телефону, поблагодарил за образцовые демократические выборы и сделал упор на сотрудничество по "зелёной" повестке.

Но это — не главное. Главное — ему надо найти поддержку по украинскому, китайскому, иранскому, венесуэльскому вопросам. И здесь, очевидно, нет и не будет позитива для США.

Лула знает, что его дело о "коррупции", которое помешало ему баллотироваться на третий мандат в 2016 году — это прекрасный пример вмешательства США во внутренние дела другой страны.

Дело было сфабриковано ЦРУ и реализовано подкупленным судьёй Серджио Моро. Лула был обвинён в кумовстве, сращивании партии с крупным бизнесом, приобретении за коррупционные деньги личного особняка. Политик был осуждён на 8 лет, как теперь доказано — по сфабрикованным доказательством.

Его преемница от Партии трудящихся Дилма Руссеф выиграла выборы 2016 года, но её быстро убрали через прослушивание телефонных разговоров, вменив в вину поддержку выплат субсидий населению через частные банки. Импичмент Дилме был реализован, опять же, через агентов влияния США в Сенате.

Проблема была в том, что Лула и Дилма продвигали независимую международную политику, солидаризуясь с Кастро, Чавесом, Ортегой, Моралесом, и через них с Россией и Ираном.

Это сейчас при Луле не может измениться, поэтому долго лояльным к нему Байден не будет.

Луле приготовиться к "уничтожению" из США

Отставной офицер ЦРУ Джон Джон Кириаку считает, что смещению подлежат все заокеанские политики, которые не поддерживают "повестку" США".

"Это согласованные усилия наиболее важных лиц правительства США, по существу, усаживать на места заокеанских лидеров, которые им подходят и которые будут поддерживать повестку дня США, и уничтожать тех лидеров, которые не поддерживают американскую повестку дня", — признался он в интервью Diario do Сentro do Мundo.

Для Бразилии, по его словам, была разработана программа "по уничтожению", поэтому "несчастный президент Лула оказался в тюрьме, а президент Дилма Руссеф потеряла свою репутацию".

Кириаку объясняет, что доктрина Монро до сих пор является постулатом американской внешней политики.

"Мы видим это (регион) как наш двор. Нам не нужны здесь русские, нам не нужны здесь китайцы, мы не хотим никого другого. Политика разведки и внешняя политика в этом плане почти всегда согласованы. Конечно, ЦРУ последовательно действует при всех партиях, будь то демократы или республиканцы, ничего не меняется", — сказал он.

Рецепт борьбы с США: обучать своих людей и развивать свою экономику

Кириаку даёт рецепт противодействия США, если вы хотите, чтобы США "не мешали вашим делам". Единственный способ сделать это — обучать своих людей и развивать свою экономику.

"Иначе вы получите американское вмешательство и манипуляции, и Соединённые Штаты придут с гигантскими мешками денег, подкупая ваших высших чинов и, по сути, покупая вашу внешнюю политику. Единственный способ остановить это — через образование и экономическое развитие", — отметил он.

Всё больше людей в Латинской Америке понимают это

Всё больше людей в Латинской Америке это понимают. Отсюда появление Жаира Болсонару, который стал, вдруг, для США "правым популистом", мексиканского лидера Лопеса Обрадора, аргентинского лидера Альберто Фернандеса (эти, конечно — "левые популисты").

Кстати, первой встречей Лулы в этот понедельник был обед с Фернандесом в отеле в Сан-Паулу.

Когда Лула будет приведён к присяге в январе, Латинской Америкой будут управлять в основном социалистические правительства — в Чили, Аргентине, Перу, Боливии, Колумбии и Венесуэле.

И дальше на север — в Гондурасе, Сальвадоре, Никарагуа, Кубе и Мексике. Их однозначный признак — они не сторонники либеральной экономической модели, значит, они будут думать об увеличении роли государства в экономике, в том числе в экспортном бизнесе. То есть, транснациональным компаниям будет у них не вольготно, значит будет строиться альтернативный мир.

Это в нынешних обстоятельствах обрушения мировых логистических цепочек даст России шанс расширить своё влияние в Латинской Америке. Особенно, учитывая насущные потребности региона в топливе, зерне (кстати Бразилия целиком импортирует пшеницу), удобрениях.

Отношения станут независимыми от "окрика сверху". В конце концов, кормят и отапливают не долларовые фантики, а продовольствие и энергоресурсы.

Читайте по теме: Запад теряет Бразилию как союзника против России

Мартынов: Бразилия и Россия останутся друзьями, если итоги выборов не оспорят

Бразилия и Аргентина заблокировали выступление Зеленского на саммите МЕРКОСУР

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.