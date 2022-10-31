Мартынов: Бразилия и Россия останутся друзьями, если итоги выборов не оспорят

Результаты президентских выборов в Бразилии не скажутся на отношениях этой латиноамериканской страны и России, заверил Pravda.Ru заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов.

"У нас стабильные дружеские отношения. Растет товарооборот. Взаимопонимание в отношении основных перспектив мирового развития построения полицентричного мира", — напомнил эксперт.

Бразилия останется в БРИКС, уверен он, безвизовый режим между нашими странами также сохранится.

"Другое дело, что такие очень близкие друг к другу результаты (кандидатов. — Прим. ред.) оставляют вопросы: как поведет себя дальше проигравший кандидат, признает он результаты выборов легитимными или попытается их оспорить?" — предупредил Мартынов.

Он не стал исключать, что если действующий глава государства Жаир Болсонару не согласится с итогами выборов, согласно которым Лула да Силва получил 50,9% голосов избирателей, события внутри страны могут обостриться, так как разница между кандидатами составляет всего 1,5-2%, то есть два миллиона человек.