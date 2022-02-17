Запад в бешенстве: Болсонару заявляет о солидарности с Россией

На Западе в бешенстве: антикоммунист Жаир Болсонару, президент Бразилии, которая является основным союзником НАТО вне блока, едет в Москву и заявляет о солидарности с Россией.

Болсонару доверяет Путину

Президент Бразилии был принят в Кремле 16 февраля совсем не так как принимали Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца - за длинным столом без рукопожатий. В этот раз были рукопожатия и даже объятия. Очевидно, что бразильский президент прошёл протокольный ПЦР-тест, чем показал своё доверие к России, которая не собирается использовать его ДНК. Здесь, кстати, разумен вопрос, а как его вообще можно использовать?

"Правительство ведет переговоры о том, чтобы с Болсонару не обращались в России как с Макроном. Президент не хочет, чтобы Путин принимал его на расстоянии, и ожидает, что к нему будут относиться так же, как к Альберто Фернандесу (Pode360)", написал в Twitter журналист Рикардо Ноблат.

Отметим, что Болсонару проигнорировал давление со стороны администрации Джо Байдена с требованием отменить этот государственный визит, который является ответом на приглашение, сделанное Владимиром Путиным в конце 2021 года. Так же он демонстративно не отменил свою поездку в связи с "намеченной" на этот день "агрессией" РФ против Украины

Этой позиции есть несколько причин и главная в том, что кто бы ни был у власти в такой региональной державе, как Бразилия, он всегда будет думать о её суверенитете и выгодах, которые давно уже не идут только от сотрудничества с США, о чём свидетельствует визит президента Аргентины в Москву. Кроме того, накануне президентских выборов в октябре Болсонару мудро играет на площадке своего соперника — социалиста Жозе Инасио Лулы да Сильвы, пока отставая от него в опросах.

Бразильцы в восторге от встреч в Москве

Встреча глав государств длилась боле трёх часов. Болсонару не скрывал своего довольства установленным им откровенным диалогом. "Невыразимо!" — воскликнул он министрам из делегации, характеризуя то, что испытал на встрече с Путиным в Кремле, пишет Diario do poder.

Министр иностранных дел Карлос Франса назвал встречу в рамках "2+2" откровенной, прямой и очень продуктивной.

"Мы уехали с уже готовым планом действий", — сказал он.

Во время официального визита в Россию были очень показательные моменты хорошей атмосферы. Так, во время обеда в среду все были в наушниках для синхронного перевода. Попросив слова, госсекретарь по стратегическим вопросам Флавио Роча вслух спросил: "Этот микрофон работает?" На что Сергей Лавров отреагировал, вызвав всеобщий смех: "Не волнуйтесь, адмирал. В России микрофоны всегда включены".

Отметим, что в составе свиты Болсонару замечен владелец лаборатории União Química Фернандо Маркес, приехавший для заключения партнерства по производству вакцины "Спутник V" в Бразилии. И это после того, как совсем недавно власти Бразилии ставили "палки в колеса" властям штатов, которые хотели самостоятельно производить "Спутник".

От солидарности в политике к проектам в атомной энергетике и космосе

В своем выступлении Владимир Путин подчеркнул, что обе страны стремятся к "многополярному порядку, основанному на международном праве с центральной координирующей ролью Организации Объединенных Наций".

Президент России добавил, что заинтересован в диалоге с Бразилией, поскольку она является основным торговым партнером России в Латинской Америке. Он отметил рост двусторонней торговли в прошлом году на 87%. Таможенная служба России оценивает двусторонний товарооборот примерно в 4,5 миллиарда долларов до пандемии, и этот уровень практически восстановился в 2021 году.

В ответ Болсонару сказал, что "солидарен" с Россией, как " мы солидарны со всеми теми странами, которые хотят и привержены миру".

"Мы солидарны с Россией. Мы должны сотрудничать в нескольких областях: оборона, нефть и газ, сельское хозяйство, и встречи происходят. У нас интенсивное сотрудничество на основных международных форумах, таких как БРИКС, G20 и ООН, где мы защищаем суверенитет государств, уважение к международному праву и Уставу ООН", — сказал Болсонару".

Он также поблагодарил Путина за помилование водителя Робсона Оливейры - бразильца, который около двух с половиной лет находился в тюрьме в России.

Стороны договорились о строительстве атомных электростанций на территории Бразилии, в том числе мобильных, а также двух новых российских станций мониторинга космического мусора. Болсонару по завершении визита в Россию заявил, что ожидает удвоения поставок российских удобрений.

НАТО и Россия — это "разные вещи"

Министр обороны Вальтер Брага Нетто заявил, что поездка Болсонару в Россию на фоне дипломатической напряженности с Украиной не повлияет на отношения Бразилии с НАТО.

По мнению министра, министра визит президента и напряженность между Россией и НАТО — "разные вещи".

"Мы говорим со всеми странами мира. Мы остаемся партнёрами по НАТО, у нас здесь тоже есть интересы, как и у любой страны", — прокомментировал он по прибытии в Москву.

Между тем, министр Управления институциональной безопасности Бразилии Аугусто Элено подписал соглашение с Россией об обмене секретной информацией между двумя странами.

А Украина же обсуждалась на встрече Карлоса Франсы с Сергеем Лавровым, они обсудили также соглашение об обмене геополитической информацией. Так как Итамарати (МИД Бразилии) придерживается взглядов, что Россия имеет право на ответ НАТО по Украине, то контекст беседы не вызывает сомнений — Бразилия солидарна.

Министр иностранных дел России также подтвердил поддержку Россией стремления Бразилии стать постоянным членом Совета Безопасности ООН, а также расширения числа членов организации.

Краткий итог встречи — если уж с Болсонару Путин нашёл общий язык, то можно считать, что Латинская Америка устала от необоснованных претензий США на гегемонию, почувствовала перемены в геополитике и переориентируется на Россию и Китай. Это для России очень важно со всех точек зрения.

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