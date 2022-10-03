Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Любовь Степушова

Запад теряет Бразилию как союзника против России

Мир » Остальной мир » Южная Америка

Глобальное значение президентских выборов в Бразилии велико. Впервые нет сомнений в том, что гигант Латинской Америки при любом итоге не будет на стороне Запада в борьбе против России.

Запад теряет Бразилию как союзника против России

Болсонару и Лула вровень вышли во второй тур

Луис Инасиу Лула да Силва и Жаир Болсонару вышли во второй тур президентских выборов в Бразилии. Они набрали в первом туре 2 октября, соответственно 48,41 % и 43,22% голосов.

Действующий президент Болсонару лидирует во всех штатах среднего запада и практически везде на юге. Кандидат от левой "Партии Трудящихся" Лула имеет преимущество во всех девяти штатах на северо-востоке.

На юго-востоке Болсонару побеждает в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Эспириту-Санту, а Лула имеет преимущество в Минас-Жерайсе. Север страны поделился в пристрастиях поровну.

То есть, если брать широко, то города и промышленные штаты — за действующего президента, более бедные сельскохозяйственные районы — за Лулу.

Лула гордится тем, что он — рабочий-металлист без университетского диплома был компетентен в течение двух сроков управления страной, объединив вокруг себя команду специалистов.

Болсонару представляет малоизвестную Либеральную партию (уже девятая в его карьере). Это популярный антиваксер, отставной военный, консерватор, противник ЛГБТ историй и либерального глобализма (если можно сравнить, то он аналог Владимира Жириновского).

То, что он почти сравнялся с Лулой по голосам в первом туре, было неожиданно для западных аналитиков, которые ему пророчили даже поражение. Но президент сыграл на поле противника, например, увеличив социальные пособия для беднейших и спонсируя топливо для водителей фур. Кстати, сделал он это благодаря помощи из России.

Сыграли роль и другие факторы: его правительство снизило налоги и преступность, стабилизировало экономику, отказалось от зелёной повестки (ненужной фермерам, разрабатывающим амазонскую сельву).

Лула знает, кто посадил его в тюрьму

Оба бразильских лидера не любят "гринго". Впрочем, это везде в Бразилии. Кто бы из претендентов не победил во втором туре, это будет положительно для России.

Лула вернулся в политику после того, как в отношении него был отменён судебный приговор о коррупции, по которому он провёл около 2-х лет в тюрьме. Причём, американский след в травле Лулы прослеживается чётко.

Он обещает вернуть Бразилию во времена экономического роста своего президентства в 2003–2010 годах, которое он завершил с рейтингом одобрения 83%.

В интервью Тime он сказал на вопрос об Украине, что виноват "во вторжении" не только (Владимир) Путин, а виноваты также США и ЕС.

"США и Европа должны были сказать: "Украина не пойдёт в НАТО". Это решило бы проблему", — отметил Лула.

Также он считает, что изначально не надо было поощрять вступление Украины в ЕС, а "подождать".

Также экс-президент Бразилии уверен, что Зеленский "хотел войны".

"Вы подбадриваете этого парня [Зеленского], а потом он думает, что он вишенка на вашем торте", — сказал Лула.

Экс-президент уверен, что у Бразилии нет споров ни с одной страной: ни с США, ни с Китаем, ни с Россией, ни с Боливией, ни с Аргентиной, ни с Мексикой, и это "позволит нам восстановить отношения, которые мы установили между 2003 и 2010 годами".

Заметим, что Лула — один из основателей БРИКС, при нём отношения с РФ были во всех областях плодотворными.

Болсонару для глобалистов — изгой, для Путина — свой

На Болсонару США изначально не ставили, в 2018 году должен был победить их ставленник — глобалист, но он проиграл уже в первом туре. Во втором бразильцы выбрали националиста, сторонника жёсткого управления. Поэтому в западных СМИ сделали вид, что Болсонару "ляжет" под тогдашнего президента Дональда Трампа, мол, "похожи".

Однако, государства ЕС относились в эти годы к Болсонару как к изгою, работая на повестку американских демократов. Из-за разногласий по "зелёному переходу" между ЕС и южноамериканскими странами МЕРКОСУР сотрудничество было приостановлено. Этого Болсонару либералам не простил. Как не простил и администрации Байдена травли по ЛГБТ повестке и за "трампизм".

Бразильский лидер сделал ставку на БРИКС и на сотрудничество с РФ. За несколько дней до начала СВО он посетил Москву и заявил о своей солидарности с Россией. Болсонару нужны были удобрения и топливо для Бразилии, он попросил у Москвы, и ему пошли навстречу.

Как сказал недавно Владимир Путин, доллары и евро — это не топливо и питание. Болсонару с ним, безусловно, согласен, они сходятся и в поддержании христианских ценностей.

На последнем голосовании в СБ ООН Бразилия воздержалась осуждать РФ за "аннексию" украинских территорий. Позиция правительства Болсонару в отношении СВО на Украине похожа на позицию левых: русские ответили НАТО, потому что их прижали к стенке.

Значение выборов в Бразилии — "альтернативный мир" крепнет

Глобальное значение выборов в Бразилии велико. Впервые нет сомнений в том, что гигант Латинской Америки при любом их исходе не будет на стороне западных глобалистов, а будет на стороне "альтернативного мира". Это сигнал о том, что Запад остаётся без союзников по мере формирования нового мирового порядка.

Бразилия является ключевой страной перемен, поскольку это член БРИКС вместе с Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой. Левый ты или правый в мировом политическом раскладе сил, уже не столь важно. Важно, суверенен ты или нет.

Второй тур президентских выборов в Бразилии состоится 30 октября.

Читайте по теме: Бразилия и Аргентина заблокировали выступление Зеленского на саммите МЕРКОСУР

Неожиданный союзник: Бразилия поддерживает Россию по всем направлениям

Почему Бразилия стала важным игроком украинских событий

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Выйдет ли Бразилия из БРИКС?
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы выборы бразилия жаир болсонару
Новости
Экономист об отключении от SWIFT банков РФ: можно заменить сообщением по факсу
Fox News: журналист Гринвальд обвинил спецслужбы США в дезинформировании граждан
Учёный об открытии обладателя Нобелевской премии по медицине: "Познание себя"
Донецкий старец Зосима предсказал, что Украину уничтожит Америка
МО РФ: ВСУ пытались прорвать оборону ВС РФ, но были остановлен под Дудчанами
Миронов призвал уничтожить всю инфраструктуру нацистской Украины
Дандыкин призвал ЧФ РФ уничтожить новый корвет ВМС Украины "Гетман Мазепа"
Картаполов заявил, что ВС РФ нужно использовать опыт Курской дуги для обороны
Стрелков о наступлении ВСУ на Сватово: "Наши войска отходят без боя"
Минобороны заявило о вклинившихся в позиции ВС РФ танках ВСУ у Золотой Балки
Популярное
Силовые структуры
ВСУ новыми силами начали наступление в направлении Берислава Херсонской области

Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.

ВСУ новыми силами начали наступление в направлении Берислава Херсонской области
Марочко: ВСУ удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепиться
Силовые структуры
Марочко: ВСУ удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепиться
Силовые структуры
ВСУ несут крупные потери в ходе наступления в Херсонской области
Силовые структуры
Иван Охлобыстин: "В Красном Лимане начались массовые казни"
Сергей Лебедев Из "Сколково" можно сформировать две полноценные дивизии для Донбасса Сергей Лебедев Людмила Черткова Частичная мобилизация вызвала сбой в нарративе "я никому ничего не должен" Людмила Черткова Андрей Николаев США воюют чужими руками, потому что некому и нечем Андрей Николаев
Общество
Экс-помощница спикера ГД высказалась жёстче Кадырова: "Прекратите врать людям!"
Военные новости
Военкор Сладков: ощущение, что наши генералы играют в преферанс
Претензии общества к Минобороны относятся и к Верховному Главнокомандующему
Кремль
Претензии общества к Минобороны относятся и к Верховному Главнокомандующему
Последние материалы
Донецкий старец Зосима предсказал, что Украину уничтожит Америка
МО РФ: ВСУ пытались прорвать оборону ВС РФ, но были остановлен под Дудчанами
Миронов призвал уничтожить всю инфраструктуру нацистской Украины
Запад теряет Бразилию как союзника против России
Дандыкин призвал ЧФ РФ уничтожить новый корвет ВМС Украины "Гетман Мазепа"
Картаполов заявил, что ВС РФ нужно использовать опыт Курской дуги для обороны
Стрелков о наступлении ВСУ на Сватово: "Наши войска отходят без боя"
Бабушкой британской королевы Елизаветы II могла быть простая служанка
Минобороны заявило о вклинившихся в позиции ВС РФ танках ВСУ у Золотой Балки
Госдума ратифицировала договоры о вхождении четырёх новых регионов в состав РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников