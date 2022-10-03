Запад теряет Бразилию как союзника против России

Глобальное значение президентских выборов в Бразилии велико. Впервые нет сомнений в том, что гигант Латинской Америки при любом итоге не будет на стороне Запада в борьбе против России.

Болсонару и Лула вровень вышли во второй тур

Луис Инасиу Лула да Силва и Жаир Болсонару вышли во второй тур президентских выборов в Бразилии. Они набрали в первом туре 2 октября, соответственно 48,41 % и 43,22% голосов.

Действующий президент Болсонару лидирует во всех штатах среднего запада и практически везде на юге. Кандидат от левой "Партии Трудящихся" Лула имеет преимущество во всех девяти штатах на северо-востоке.

На юго-востоке Болсонару побеждает в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Эспириту-Санту, а Лула имеет преимущество в Минас-Жерайсе. Север страны поделился в пристрастиях поровну.

То есть, если брать широко, то города и промышленные штаты — за действующего президента, более бедные сельскохозяйственные районы — за Лулу.

Лула гордится тем, что он — рабочий-металлист без университетского диплома был компетентен в течение двух сроков управления страной, объединив вокруг себя команду специалистов.

Болсонару представляет малоизвестную Либеральную партию (уже девятая в его карьере). Это популярный антиваксер, отставной военный, консерватор, противник ЛГБТ историй и либерального глобализма (если можно сравнить, то он аналог Владимира Жириновского).

То, что он почти сравнялся с Лулой по голосам в первом туре, было неожиданно для западных аналитиков, которые ему пророчили даже поражение. Но президент сыграл на поле противника, например, увеличив социальные пособия для беднейших и спонсируя топливо для водителей фур. Кстати, сделал он это благодаря помощи из России.

Сыграли роль и другие факторы: его правительство снизило налоги и преступность, стабилизировало экономику, отказалось от зелёной повестки (ненужной фермерам, разрабатывающим амазонскую сельву).

Лула знает, кто посадил его в тюрьму

Оба бразильских лидера не любят "гринго". Впрочем, это везде в Бразилии. Кто бы из претендентов не победил во втором туре, это будет положительно для России.

Лула вернулся в политику после того, как в отношении него был отменён судебный приговор о коррупции, по которому он провёл около 2-х лет в тюрьме. Причём, американский след в травле Лулы прослеживается чётко.

Он обещает вернуть Бразилию во времена экономического роста своего президентства в 2003–2010 годах, которое он завершил с рейтингом одобрения 83%.

В интервью Тime он сказал на вопрос об Украине, что виноват "во вторжении" не только (Владимир) Путин, а виноваты также США и ЕС.

"США и Европа должны были сказать: "Украина не пойдёт в НАТО". Это решило бы проблему", — отметил Лула.

Также он считает, что изначально не надо было поощрять вступление Украины в ЕС, а "подождать".

Также экс-президент Бразилии уверен, что Зеленский "хотел войны".

"Вы подбадриваете этого парня [Зеленского], а потом он думает, что он вишенка на вашем торте", — сказал Лула.

Экс-президент уверен, что у Бразилии нет споров ни с одной страной: ни с США, ни с Китаем, ни с Россией, ни с Боливией, ни с Аргентиной, ни с Мексикой, и это "позволит нам восстановить отношения, которые мы установили между 2003 и 2010 годами".

Заметим, что Лула — один из основателей БРИКС, при нём отношения с РФ были во всех областях плодотворными.

Болсонару для глобалистов — изгой, для Путина — свой

На Болсонару США изначально не ставили, в 2018 году должен был победить их ставленник — глобалист, но он проиграл уже в первом туре. Во втором бразильцы выбрали националиста, сторонника жёсткого управления. Поэтому в западных СМИ сделали вид, что Болсонару "ляжет" под тогдашнего президента Дональда Трампа, мол, "похожи".

Однако, государства ЕС относились в эти годы к Болсонару как к изгою, работая на повестку американских демократов. Из-за разногласий по "зелёному переходу" между ЕС и южноамериканскими странами МЕРКОСУР сотрудничество было приостановлено. Этого Болсонару либералам не простил. Как не простил и администрации Байдена травли по ЛГБТ повестке и за "трампизм".

Бразильский лидер сделал ставку на БРИКС и на сотрудничество с РФ. За несколько дней до начала СВО он посетил Москву и заявил о своей солидарности с Россией. Болсонару нужны были удобрения и топливо для Бразилии, он попросил у Москвы, и ему пошли навстречу.

Как сказал недавно Владимир Путин, доллары и евро — это не топливо и питание. Болсонару с ним, безусловно, согласен, они сходятся и в поддержании христианских ценностей.

На последнем голосовании в СБ ООН Бразилия воздержалась осуждать РФ за "аннексию" украинских территорий. Позиция правительства Болсонару в отношении СВО на Украине похожа на позицию левых: русские ответили НАТО, потому что их прижали к стенке.

Значение выборов в Бразилии — "альтернативный мир" крепнет

Глобальное значение выборов в Бразилии велико. Впервые нет сомнений в том, что гигант Латинской Америки при любом их исходе не будет на стороне западных глобалистов, а будет на стороне "альтернативного мира". Это сигнал о том, что Запад остаётся без союзников по мере формирования нового мирового порядка.

Бразилия является ключевой страной перемен, поскольку это член БРИКС вместе с Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой. Левый ты или правый в мировом политическом раскладе сил, уже не столь важно. Важно, суверенен ты или нет.

Второй тур президентских выборов в Бразилии состоится 30 октября.

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