БРИКС работает на низовых уровнях и поэтому опасен для Запада

Страны БРИКС активно создают альтернативную западной глобальную идеологию: нет никаких условий, и любое сотрудничество взаимовыгодно.

Запад воспримет саммит БРИКС как поддержку России в СВО на Украине

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) под названием "Новая эра глобального развития", который провёл Си Цзиньпин в режиме онлайн 23 июня, будет воспринят на Западе как усиление поддержки и одобрения политики Владимира Путина.

Об этом пишет научный сотрудник Канадского института глобальных отношений и профессор Университета Джавахарлала Неру, Индия Сваран Сингх в китайской Global Times.

Это, по мнению автора, связано с тем, что все члены БРИКС "сопротивляются возглавляемой США кампании по осуждению действий России и введению санкций против России".

Реальность такова, что Китай выделяется как крупнейший импортер российской энергии, а Индия — как крупнейший импортер российского оборонного оборудования, причём, этот импорт увеличивается, в то время как США призывают к санкциям.

Этому способствовала общая позиция БРИКС по Украине: отказ осудить Россию, призыв к обеим сторонам немедленно прекратить боевые действия и начать прямые переговоры для разрешения этого кризиса, рассуждает автор.

БРИКС составит конкуренцию G7

По его словам, Западу также не понравится расширение БРИКС, которое будет обсуждаться на саммите, что приведёт "к возникновению трещин в "G20" и сделает БРИКС её альтернативой. Сваран Сингх также считает, что "расширенная БРИКС обгонит G7 раньше, чем предполагалось".

БРИКС делает ставку на "низовую работу"

БРИКС делает акцент на кропотливую "низовую работу", которая создаёт благоприятный климат в плане укрепления доверия, пишет далее автор. Заметим, что, например, активно работает группа советников по национальной безопасности стран БРИКС. Ежегодно делегации из пяти стран обмениваются оценками угроз в глобальном, региональном и национальном масштабе.

Также активно работают группы в экономике по созданию и развитию:

независимого агентства кредитных рейтингов,

механизма валютных резервов,

Нового банка развития, состоящего из девяти членов, который уже выделил более 15 миллиардов долларов и завершил и /или одобрил поддержку сотен проектов.

Среди проблем Сваран Сингх называет Индию, которая является членом как БРИКС, так и прозападной четверки Quad.

Индия — слабое звено?

Как пишет Bloomberg, ожидается, что Индия "будет сопротивляться давлению со стороны Си Цзиньпина" по созданию альтернативы глобальному лидерству под руководством США.

Однако, надо вспомнить слова министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара во время конференции по безопасности в Словакии о том, что "Европа должна перестать думать, что проблемы Европы — это проблемы мира, а проблемы мира — это не проблемы Европы. ”

Министр добавил, что "общие интересы между Китаем и Индией намного перевешивают разногласия", и призвал обе стороны "работать в одном направлении, чтобы сохранить потепление в китайско-индийских отношениях и вернуть их на путь стабильного и здорового развития".

Россия и Китай — драйверы БРИКС

Главными перспективными отношениями являются отношения Россия — Китай. Россия заменила Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика сырой нефти в Китай. Товарооборот России и Китая в прошлом году вырос, более чем на треть (33,8%), и установил новый рекорд, сообщало Главное таможенное управление КНР в начале года. По итогам 2021 года показатель составил $146,88 млрд.

Преднамеренные санкции приносят миру бедствия, заявил Си Цзиньпин на Бизнес-форуме БРИКС. Он призвал совместно им противостоять, а также отказаться от блокового противостояния. Владимир Путин призвал к расширению сотрудничества перед "эгоистичными действиями Запада".

Судя по риторике президентов, обе страны хотят создать альтернативную западной глобальную идеологию.

Посол Аргентины объяснил новую глобальную идеологию

Посол Аргентины в Китае Сабино Вака Нарваха заявил Global Times, что Аргентина надеется стать членом БРИКС, как можно скорее.

"Мы заинтересованы в присоединении к БРИКС, потому что это механизм сотрудничества, полностью состоящий из стран с развивающейся экономикой. Здесь нет никаких условий, и любое сотрудничество взаимовыгодно", — сказал посол.

По его словам, во время пандемии COVID-19 именно страны БРИКС оказали Аргентине очень важную помощь".

"Именно Китай и Россия пришли к нам на помощь в трудное время, когда Аргентине было трудно получить вакцины от COVID-19", — отметил аргентинец.

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