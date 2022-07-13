Санкции не действуют: Бразилия начинает закупки дизельного топлива в РФ

Бразилия начинает закупки дизельного топлива в РФ, не опасаясь санкций. Просматривается возможность заняться его выгодным реэкспортом.

Бразилия нашла надёжного поставщика топлива в лице России

О намерении долгосрочно закупать российский дизель заявил в понедельник президент страны Жаир Болсонару. По его словам, через два месяца будет первая поставка.

"Россия продолжает вести дела со всем миром, похоже, экономические санкции не сработали", — отметил Болсонару.

Во вторник министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса представил более подробную информацию. Как пишет Reuters, по его словам, бразильские фермеры и транспортники испытывают трудности с топливом в условиях его подорожания на мировом рынке вдвое.

"Именно поэтому мы искали безопасных и очень надёжных поставщиков дизельного топлива. Россия — один из них", — сказал министр.

Он уточнил, что Бразилия хочет купить топлива у России "столько, сколько сможет".

Санкций не будет

На вопрос, будут ли какие-либо противодействия со стороны Запада в связи с этими планами, Франка ответил: "Я не думаю".

"Россия — стратегический партнер Бразилии. Мы — партнеры по БРИКС", — сказал он. "Мы сильно зависим от удобрений, экспортируемых из России, а также из Белоруссии. И, конечно же, Россия — отличный поставщик нефти и газа. Вы можете спросить об этом Германию. Вы можете спросить об этом Европу ", — добавил он.

Источники Reuters сообщили, что правительство Бразилии организовало несколько встреч между тремя российскими экспортёрами дизельного топлива и дистрибьюторами топлива в Бразилии, на которых участникам сделки "были даны гарантии, что санкций не будет".

Проблема в том, что ни один банк не хочет открывать аккредитив для российских импортных операций по нефти и нефтепродуктам, опасаясь вторичных санкций США, однако выход, вероятно, найден в рамках поставок через внутренние дедолларизованные механизмы БРИКС.

Бразильская компания Uptime Trading e Distribuição уже сообщила, что находится в заключительной стадии подписания контракта на закупку 25 тыс. тонн топлива в месяц в течение года с неназванным российским НПЗ. На данный момент осталось предоставить гарантии для завершения сделки, которая должна произойти в течение 20 дней.

Выгодный реэкспорт

Выгоды для Бразилии очевидны. Сейчас цены на российское топливо ниже, чем в других странах, а перед глазами пример Индии (тоже член БРИКС), которая продаёт тот же дизель Бразилии, полученный из российской нефти, но по международным ценам.

"А чем мы хуже Индии", — вероятно, подумали бразильцы.

Индия, как и Бразилия, не присоединилась к западным санкциям и получила возможность продавать российские нефть и нефтепродукты по различным "серым" схемам, которые в кулуарах приветствуются на Западе.

Об этом пишут различные европейсrие издания. Bloomberg указывает, что реэкспорт в ЕС с начала нового года (как будут введены европейские санкции) помимо Индии организуют страны Ближнего Востока.

Издание S&Pglobal отмечает, что "Европа ломает голову", как заместить российский дизель в размерах не менее 2 млн тонн в месяц.

"Остановить импорт российского дизельного топлива во Францию ​​будет сложно, в Германию будет ещё сложнее", — сказал газете один из трейдеров. "Спрос на Восточную Европу будет больше… Мы должны заменить поставки российского дизеля импортом, но это будет дорого", — добавил он.

Даже Великобритания намерена покупать российское топливо через третьи страны.

Болсонару думает о выборах

Если Болсонару до президентских выборов в октябре снизит цены на топливо у себя в стране, то это будет его электоральным преимуществом перед левым политиком Лулой да Силва, который по опросам пока лидирует в гонке.

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