Латинская Америка не будет помогать российским оружием Украине

Латиноамериканские страны, располагая огромным арсеналом оружия советского и российского производства, начали отказывать США в его отправке на Украину. Причина — в приоритете национальных интересов.

Президент Колумбии не уважил просьбу военного эмиссара США

Президент Колумбии заявил во вторник в Буэнос-Айресе на саммите CELAC, что не поставит оружие российского производства Украине, как этого хотят США.

Петро признал, что об этом его, как и других лидеров стран региона, попросила глава Южного командования США Лаура Ричардсон. Сомнительно, что эта просьба была обращена к союзникам РФ — Кубе, Венесуэле, и Никарагуа. Но есть ещё шесть стран, которые покупали российскую военную технику. Это Мексика, Аргентина, Бразилия (ПЗРК "Игла", вертолёты Ми-35), Боливия, Эквадор и Перу.

Особенно большим арсеналом, включая 160 танков Т-55 в строю и ещё 140 — на хранении, располагает Перу, где недавно произошёл госпереворот.

Колумбия, несмотря на тесные связи с США, ранее купила 27 вертолётов Ми-17 разных модификаций. Однако, Петро признал, что никогда не передаст "ни одной единицы российской военной техники", в каком бы состоянии она ни была, "пусть лучше она останется у нас в качестве металлолома".

"Я сказал (Ричардсон), что наша Конституция определяет мирное сосуществование основой порядка на международной арене. Латинская Америка вместо того, чтобы играть на стороне того или иного военного блока — НАТО или России, "должна требовать мира", чтобы "были выстроены соответствующие диалоги" для "окончания войны", — подчеркнул Петро. "По этой причине никакое российское оружие, даже бесполезное, не будет использовано в российском конфликте", — добавил он.

РФ следит за возможным нелегальным реэкспортом её оружия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Москва будет "очень внимательно" следить за попытками США убедить латиноамериканские страны поставлять на Украину оружие российского производства.

"Здесь очень важны правовые и юридические ограничения, связанные с поставками в третьи страны. Потому что любая поставка, конечно же, связана с определёнными обязательствами, полученными от тех стран, которые получают российскую продукцию военного назначения", — уточнил Песков.

Вероятно, имеются в виду запреты на реэкспорт оружия без разрешения РФ.

Ни одна страна Латинской Америки не ввела санкции против РФ

Куба, Венесуэла и Никарагуа в Организации Объединённых Наций (ООН) сходятся во мнениях по поводу российской специальной военной операции (СВО) на Украине. В марте они выступили против "двойных стандартов" Запада, пытающегося на Генеральной Ассамблее ООН (ГА ООН) принять резолюцию, осуждающую СВО.

Гавана, Каракас и Манагуа считают, что расширение НАТО в Восточной Европе и привело к нынешней ситуации на Украине.

"Невозможно тщательно и честно изучить текущую ситуацию на Украине без тщательной оценки факторов, которые привели к применению силы (Россией). Таких, как усилия США по продолжению продвижения НАТО к границам Российской Федерации и доставка современного оружия Украине, что эквивалентно военной осаде (России)", — заявил посол Кубы в ООН Педро Педросо Куэста.

Остальные страны региона при осуждении "войны", на практике ей не препятствуют — ни одно латиноамериканское государство не ввело санкции против России.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор раскритиковал США за то, что они приостановили инвестиции в Мексику и Центральную Америку, выбрав приоритетом Украину. Он же осудил Европарламент за отправку оружия Киеву. Правительство Мексики объявило, что не будет поставлять оружие Украине после того, как украинские власти обратились в сенат страны за военной помощью.

Бразилия, Аргентина, Боливия, Чили, Парагвай и Уругвай объединились, чтобы гарантировать исключение удобрений из списка санкций, подав такое предложение в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО) в начале марта. Бразилия импортирует 85% своих удобрений, 23% из которых поступают из России, поэтому вновь избранный президент Луис Инасио Лула да Силва поддержит линию своего предшественника Жаира Болсонару на хорошие отношения с РФ.

Учитывая, что в латиноамериканских странах давно ощущается нехватка топлива, цены на которое растут, что привело к инфляции, они не будут идти на поводу у США в их антироссийских просьбах.

При этом, Запад рискует, не учитывая глобальное влияние своих действий на мировую экономику, дискредитировать в мире свою бескомпромиссную позицию, какой бы благородной она ему не казалась.

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