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Сверхмассивная чёрная дыра выбрасывает газ: захватывающее открытие в самом сердце Млечного Пути

Астрономы обнаружили "выхлопную трубу" центра Млечного Пути

0:58
Наука

Сверхмассивная черная дыра Стрелец А* в центре Млечного Пути формирует "выхлопную трубу", через которую горячий газ уходит из галактического центра.

Астрономы обнаружили "выхлопную трубу" центра Млечного Пути
Фото: NASA is licensed under public domain

Используя радиотелескоп "Чандра", исследователи идентифицировали выходное отверстие этой трубы на расстоянии примерно 700 световых лет от центра, на вершине магнитной структуры "дымоход", которую ранее открыл спутник XMM-Newton. Горячий газ, проходящий через "дымоход", сталкивается с холодным газом, вызывая ударные волны и яркое рентгеновское излучение, зафиксированное "Чандрой". Астрономы считают, что газовые струи выбрасываются из-за падения материи на черную дыру, а магнитные поля формируют стенки "трубы", сообщает The Astrophysical Journal Letters.

Это явление может помочь объяснить происхождение высокоэнергетического излучения, обнаруженного в районе галактического центра.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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