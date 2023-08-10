в Эквадоре действует режим ЧП после убийства кандидата в президенты

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Гильермо Лассо, действующий президент Эквадора, объявил, что в стране начинает действовать режим чрезвычайного положения. Причина тому — недавнее убийство одного из кандидатов на пост главы государства. Об этом информирует газета El Universo.

Фото: www.m24.ru

Такое положение установлено на 60 дней. Есть вероятность проведения мобилизации вооруженных сил.

Также, Лассо ввёл трехдневный траур национального характера, чтобы почтить память погибшего кандидата.

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