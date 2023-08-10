Гильермо Лассо, действующий президент Эквадора, объявил, что в стране начинает действовать режим чрезвычайного положения. Причина тому — недавнее убийство одного из кандидатов на пост главы государства. Об этом информирует газета El Universo.
Такое положение установлено на 60 дней. Есть вероятность проведения мобилизации вооруженных сил.
Также, Лассо ввёл трехдневный траур национального характера, чтобы почтить память погибшего кандидата.
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