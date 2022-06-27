Неолиберальный и проамериканский Эквадор приказал долго жить

Очередное неолиберальное и проамериканское правительство в Латинской Америке бесславно и досрочно заканчивает свою карьеру.

Неолиберал Лассо захотел стать богаче

Две недели продолжаются протесты в Эквадоре против роста инфляции и дороговизны, которые унесли жизни уже 6 человек.

Против ухудшения и так невысокого уровня жизни взбунтовались индейцы, которые заняты, в основном, в аграрном и транспортном секторах и работают сегодня себе в убыток. Они объявили бессрочную общенациональную забастовку за месяц до начала протестов, но правительство проигнорировало её.

Экс-президент парламента МЕРКОСУ Оскар Лаборде сказал Radio Brisas, что существует возможность "смещения" президента страны Гильермо Лассо. По мнению аналитика, "ожидания перемен, которые возлагал на Лассо народ, не оправдались".

Заметим, что Лассо по размеру бизнеса (банкир) входит в тройку самых богатых людей Эквадора и, судя по всему, захотел стать первым, воспользовавшись увеличением мировых цен на нефть.

Бюджет Эквадора был свёрстан, исходя из цены в 50 долларов за баррель. Сегодня баррель стоит больше 100 долларов, и бюджет не испытывает дефицита, но, несмотря на это, правительство решило поднять цены на топливо в стране почти вдвое (рынок, господа, это вам не Венесуэла с госсектором в "нефтянке").

При этом, Эквадор добывает нефть и даже являлся до 2020 года членом ОПЕК. Кроме того, общие налоги увеличились в Эквадоре за год на 30 процентов.

Импичмент Лассо или госпереворот

В настоящее время в шести провинциях Эквадора объявлено ЧП, и МВД страны обещает репрессии протестующим. Национальная конфедерация коренных народов (Conaie) просит отменить эту меру в качестве условия для переговоров о выходе из нынешнего кризиса.

Оскар Лаборде считает, что Лассо придётся пойти на уступки организациям индейцев, "которые там очень сильны". Кроме того, он напомнил, что их лидер "Яку Перес, набравший 20 процентов голосов на президентских выборах, имел большой вес в мобилизации протестующих".

"Теперь добавились требования, связанные с топливом и социальными вопросами, так что это не тот протест, который будет просто так заглушён", — предупредил Лаборде.

Аналитик отметил, что "есть вероятность того, что Лассо будет объявлен импичмент. У Лассо нет большинства в парламенте, из 92 голосов необходимых для импичмента, у оппозиции есть пока 49, но аналитики предсказывают их рост по мере усиления протестов.

Другой возможный сценарий — госпереворот, о нём сигнализирует сам Лассо.

Возвращение Рафаэля Корреа

Вероятно, на политическую сцену возвращается союзник Уго Чавеса, Эво Моралеса, Даниэля Ортеги и братьев Кастро — Рафаэль Корреа.

Бывший президент Эквадора, который живет в Бельгии, в последние дни был очень активен, отправляя сообщения через соцсети.

"Президент Лассо, не будьте трусом. Объявите досрочные выборы", — написал Корреа.

И это третий сценарий развития ситуации в Эквадоре. Лассо пока не внемлет. Он призывает "международное сообщество" его поддержать и объявил, что снизит цены на топливо, которые уже заморожены, на десять центов.

США не досчитаются ещё одного союзника в Латинской Америке

19 июня в Колумбии победил левый политик Густаво Петро, ​​ это плюс к победе государственников:

Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в Мексике,

Альберто Фернандеса в Аргентине,

Педро Кастильо в Перу,

Габриэля Борича в Чили,

Ксиомара Кастро в Гондурасе.

и возвращению партии Эво Моралеса с Луисом Арсе на пост президента в Боливии.

Тенденция говорит о провале неолиберальной политики, которая делает ставку на то, чего давно не существует — свободный рынок.

Добавим, что неолибералы всегда работают на США во внешней политике.

Эквадор на Генассамблее ООН голосовал за приостановку участия России в Совете по правам человека, поддержал самозванца Гуайдо в Венесуэле, и искал у Соединённых Штатов поддержку своей кандидатуры в Совете Безопасности ООН, чтобы там голосовать как надо Вашингтону.

Министр иностранных дел Хуан Карлос Ольгин заявил, что "коммерческая деятельность никогда не может быть более важной, чем более структурированные ценности нашего общества". В результате эквадорские бананы и креветки Россия перестала закупать, что повысило градус протестов.

Неолибералы всегда работают на США и никогда на свой народ.

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