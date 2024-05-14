Что есть для повышения иммунитета: рекомендации врачей

Поднимите иммунитет этими простыми продуктами

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Все необходимые для здоровья витамины человек получает из пищи. В этой статье мы расскажем, что можно добавить в свой рацион, чтобы повысить иммунитет.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under https://www.flickr.com/photos/137643065@N06/23697654094/

Какие продукты помогают укрепить иммунитет

Для хорошего функционирования иммунной системы также необходимы витамины (в первую очередь группы С, В, А и Е), которые можно получить из свежих овощей, фруктов и растительных масел. Еще нужны для иммунитета микроэлементы цинк и селен, их можно получить из морепродуктов, бобовых, бразильских орехов и кешью.

Для поднятия иммунитета нужно есть овощи разных цветов, зелень, фрукты в умеренных количествах (много фруктов — много простых углеводов, сахаров), ягоды (в том числе замороженные), мясо, рыбу, орехи, бобовые, зерновые, цитрусовые (лимон, апельсин, лайм, мандарин, грейпфрут). В них содержится много витамина С, который считается главным стражем иммунитета.

Грецкие орехи могут помочь при самых разных заболеваниях и повысить иммунитет. Для этого используется не только сам орех, но и скорлупа и даже части дерева, кора и листья.