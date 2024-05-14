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Прокуратура Херсонской области вмешалась в ситуацию с невыплатой пенсии 81-летнему жителю Скадовска

Фонд социального страхования задолжал пенсионеру 150 тысяч рублей

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Страхование

Пенсионный и социальный фонд не осуществлял выплаты пенсии жителю Скадовска в течение периода с октября 2023 по апрель 2024 года, как подтвердила пресс-служба прокуратуры Херсонской области.

Фонд социального страхования задолжал пенсионеру 150 тысяч рублей
Фото: Freepik by Ads is licensed under CC0

Информация об этом поступила после того, как 77-летняя жительница Скадовска обратилась в прокуратуру, заявив, что её мужу не выплачивали пенсию более полугода.

Пресс-служба прокуратуры сообщила, что из-за технических сбоев в работе Херсонского отделения Фонда пенсионного и социального страхования перед 81-летним мужем заявительницы накопилась задолженность по пенсионным выплатам, составляющая около 150 тысяч рублей за указанный период.

После вмешательства прокуратуры права пенсионера были защищены, и ему были начислены положенные выплаты в полном объеме.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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