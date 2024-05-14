Бортпроводники контрабандой перевезли 8 миллионов долларов из США в Доминиканскую Республику

Бортпроводники контрабандой вывезли из США $8 млн, заработанных на наркотиках

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Четыре бортпроводника незаконно вывезли из США миллионы долларов, заработанных на продаже наркотиков. Информацию об этом опубликовал Business Insider.

Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Отмечается, что Чарли Эрнандес, Сара Валерио Пухольс, Эммануэль Торрес и Джарол Фабио устроили преступную схему для отправки денежных средств из Соединенных Штатов в Доминиканскую Республику на коммерческих рейсах. По данным федерального обвинения, все они являлись "известными членами экипажа" у Администрации транспортной безопасности и имели доступ к специальной полосе безопасности в аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди, минуя стандартные процедуры досмотра.

"Используя привилегии сотрудников авиакомпании, бортпроводники смогли переправить примерно восемь миллионов долларов наличными из США в Доминиканскую Республику на протяжении нескольких лет", — заявил прокурор Дамиан Уильямс.

Согласно источнику, преступная деятельность длилась с 2014 по 2023 год.