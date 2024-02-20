Группа молодых активистов из Белгорода, являющихся членами местного отделения движения "Юнармия", записала видеообращение, адресованное своим сверстникам из Чехии.
В обращении они выражают глубокое негодование и осуждение обстрелов, которые привели к трагическим последствиям в Белгороде. Снаряды для них были произведены в Чехии.
Акцентируя внимание на событиях, связанных с недавними обстрелами, они уточняют, что ВСУ использовали реактивную систему залпового огня с названием "Вампир", приведшую к гибели семи человек, включая детей, и к получению осколочных ранений восемнадцатью другими, сообщает bel.ru.
Видеообращение направлено на то, чтобы вызвать реакцию у чешских сверстников, призвав их воздействовать на своих родителей и прекратить поставку оружия, используемого в конфликтных зонах. Они подчеркивают, что их цель — развивать дружбу и сотрудничество с детьми из других стран, а не терпеть потерю жизней и страдания, вызванные военными действиями.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.