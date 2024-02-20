В Белгороде представители "Юнармии" обратились к чешским сверстникам, в чьей стране производят снаряды для атак по России

Белгородские юнармейцы записали видеообращение сверстникам из Чехии с призывом прекратить поставки оружия Украине

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Группа молодых активистов из Белгорода, являющихся членами местного отделения движения "Юнармия", записала видеообращение, адресованное своим сверстникам из Чехии.

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В обращении они выражают глубокое негодование и осуждение обстрелов, которые привели к трагическим последствиям в Белгороде. Снаряды для них были произведены в Чехии.

Акцентируя внимание на событиях, связанных с недавними обстрелами, они уточняют, что ВСУ использовали реактивную систему залпового огня с названием "Вампир", приведшую к гибели семи человек, включая детей, и к получению осколочных ранений восемнадцатью другими, сообщает bel.ru.

Видеообращение направлено на то, чтобы вызвать реакцию у чешских сверстников, призвав их воздействовать на своих родителей и прекратить поставку оружия, используемого в конфликтных зонах. Они подчеркивают, что их цель — развивать дружбу и сотрудничество с детьми из других стран, а не терпеть потерю жизней и страдания, вызванные военными действиями.