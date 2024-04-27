Подмена КАСКО на ОСАГО: афера в "Росгосстрахе"

Как "Росгосстрах" обманывает с подменой страховок

1:11 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховщик предложил миниКАСКО за 79 рублей, но получил возможность урегулировать по каско после ДТП.

Финансовый омбудсмен регулярно публикует обзоры, где выявляет "неприемлемые практики" финансовых организаций.

Так в обзоре за III квартал 2023 года АСН обнаружил интересный бизнес-кейс от "Росгосстраха".

"Росгосстрах" заключает договор каско с потребителями, которые приобрели ОСАГО. Миникаско предусматривает выплаты только при определенных условиях, таких как виновность другого водителя или обоюдная вина. "Росгосстрах" увеличил сроки денежных выплат и восстановительного ремонта по миникаско. Этот вид полиса позволяет страховщику избежать ответственности за выход за сроки, установленные законом об ОСАГО. "Росгосстрах" указал на пользу миникаско, утверждая, что продажи таких продуктов распространены на рынке и не преследуют цель увеличить срок урегулирования.

Таким образом, даже при заключении договоров с проверенными страховщиками следует внимательно следить за исполнением условий договора.