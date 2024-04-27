Курс японской валюты бьёт антирекорды: показатель опустился до минимального за 34 года уровня

Курс японской иены к доллару упал до минимального значения за последние 34 года, превысив отметку в 158 иен за доллар, что является рекордом с мая 1990 года.
Основным фактором падения иены является решение Банка Японии сохранить кредитно-денежную политику без изменений и не повышать учетную ставку, несмотря на отказ от отрицательной ставки в марте, сообщает ТАСС.
Высокие показатели частного потребления в США также способствуют сохранению высокой инфляции и ослабляют ожидания по снижению ставок ФРС. В Японии, борясь с дефляцией, власти стимулируют экономику через низкие ставки, что делает инвестиции в иену менее привлекательными по сравнению с долларом и евро.
Возможность валютной интервенции обсуждается, но шансы на изменение ситуации оцениваются как низкие.
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