Ответ России на кражу активов. Механизм действия объяснили "на пальцах"

До лучших времён. Россия будет зеркально отвечать на кражу активов

3:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Американский сенат одобрил изъятие российских активов, замороженных в США после начала спецоперации.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Остались небольшие бюрократические процедуры и кража (не вижу другого определения) будет совершена. МИД России уже констатировало — Вашингтон начал игру без правил, полностью перейдя все границы. Международных прав больше нет — Западу на них просто плевать.

США теперь подбивают сделать это же самое и европейцев. Те пока боятся. Поскольку знают, что ответ будет неизбежен.

Но каким? Уже было задекларировано, что на воровство замороженных активов Россия ответит зеркальными мерами. А что же это значит?

Об этом в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил политолог, историк и обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

Ростислав, какие зеркальные меры Россия может дать в ответ на конфискацию своих активов?

"Во-первых, зеркальные меры и есть зеркальные меры. В ответ на конфискацию мы не будем расстреливать американцев, которых поймаем на своей территории, а будем конфисковывать американские активы на своей территории и дальше с ними что-то делать: либо их национализировать, либо их передавать пострадавшим от американских конфискаций. Это уже дальше будет решение правительства, что делать с американскими активами, которые находятся на территории Российской Федерации".

Эксперт отмечает, что поскольку речь идёт о зеркальном ответе, то РФ будет конфисковывать не на сумму 80 млрд или 10 трлн, а на сумму в те самые 7-8 млрд долларов, на которые оцениваются российские активы, находящиеся на американской территории.

"Вот это и означает зеркальный ответ. Если бы говорили, что ответ будет ассиметричный или ещё какой-то, тогда можно было бы предположить, что мы будем отвечать в других сферах или в большем масштабе, еще как-то. Но если речь идёт о зеркальном ответе, то зеркальный ответ предполагает, что при высылке дипломатов выслали одного — и мы высылаем одного, выслали двух — мы высылаем двух, высылают 10 — и мы высылаем 10. И здесь точно так же: у нас конфисковали на 7 млрд — мы конфисковали на 7 млрд, у нас конфисковали на 8 — мы конфисковали на 8", — подчеркнул обозреватель.

Единственное отличие, по словам Ищенко — Штаты планируют эти деньги передавать Украине. А Россия то, что конфискует, Украине передавать не будет, будет использовать сама.

А как происходит конфискация юридически? Какие-то документы оформляются или как это происходит?

"Либо решением парламента, либо решением правительства. В зависимости оттого, какие активы на основании чего находятся на нашей территории. В основном это можно сделать решением правительства. Если это какие-то банковские активы, то, может быть, будет достаточно решение Центробанка. Соответствующий уполномоченный орган принимает решения. Они могут быть разными. Это можно оформлять указом президента, можно оформлять законом, принятым Парламентом, можно оформлять постановлением правительства. Дальше вопрос: как они будут делать? Или будут выставлять на торги конфискованные активы, или государство будет их национализировать, и они будут переходить в государственную собственность", — перечисляет эксперт.

При этом переход в госсобственность не означает, что они навсегда останутся у государства, их можно выставить на торги, а можно оставить их у себя, потому что потом будет заключаться мир, и, вполне возможен обмен конфискованными активами, подытожил собеседник.