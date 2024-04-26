Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дизайнер подсказала, каким должен быть интерьер, который долго не устареет
Сценарист "Слова пацана" назвал молодёжную аудиторию враждебно настроенной
Подводные камни покупки годовалого автомобиля: что нужно знать перед сделкой
Природные сокровища для красоты: пять натуральных ингредиентов для идеального ухода
Глава Минфина РФ Силуанов предложил ужесточить стройку в зонах паводков
Глава КГБ Белоруссии заявил о предотвращении атаки дронами по Минску
Глава Совбеза Белоруссии Вольфович назвал последствия размещения ЯО в Европе
ВСУ больше не используют Abrams из-за их уязвимости перед беспилотниками ВС РФ
Лариса Гузеева приготовила необычное блюдо: "Только натуральные красители"
Самые сложные упражнения с гирями, которые помогут вам сделать рельефный пресс

5 самых сложных упражнений с гирями для вашего пресса

3:32
Спорт

Эти универсальные гири создают уникальную нагрузку для вашего кора. В отличие от гантелей, которые имеют одинаковый вес с обеих сторон, гири имеют более неравномерный вес. Большая часть веса сосредоточена вокруг колокола, в то время как рукоятка все еще имеет некоторый вес. Такой дизайн позволяет вам по-новому использовать стабильность и контроль в своих мышцах.

5 самых сложных упражнений с гирями для вашего пресса
Фото: commons.wikimedia.org by Knuckles is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Давайте рассмотрим самые сложные упражнения с гирями для пресса. Это не традиционные планки и приседания. Ожидайте, что они сформируют ваше ядро, а также натренируют спину, плечи и ноги для достижения наилучших результатов во всем.

1. От приседания к жиму над головой.

  • Лягте на спину, вытянув ноги перед собой, и держите гирю обеими руками у груди снизу вверх.
  • Прижимая поясницу к полу, используйте нижнюю часть пресса, чтобы принять вертикальное положение.
  • Одновременно нажимайте на гирю над головой, заканчивая бицепсами за ушами.
  • Вдохните и верните спину в исходное положение.

2. Приседание с прямыми руками.

  • Лягте на спину, согнув правое колено и вытянув левую ногу перед собой.
  • Правой рукой прижмите гирю к груди, а левую руку держите на земле на расстоянии вытянутой руки.
  • Держа правую руку вытянутой, упритесь правой ногой в землю и напрягите мышцы живота, чтобы сесть.
  • Сделайте паузу в верхней части движения, а затем откатитесь в исходное положение.
  • Повторите определенное количество повторений, а затем поменяйте ноги и руки.

3. Ренегатский ряд.

  • Начните с высокой планки, расположив плечи прямо над запястьями, а гирю поставьте на землю за правой рукой.
  • Держа все тело напряженным, а бедра прямыми, возьмитесь правой рукой за рожок колокольчика и перенесите вес тела на правое бедро, отводя плечо от уха и отводя локоть назад.
  • Верните гирю в исходное положение и повторите заданное количество повторений, прежде чем переключиться на другую сторону.

4. Ветряная мельница.

  • Встаньте, расставив ноги на ширине бедер, затем слегка разверните их, примерно на 45 градусов, влево. Держите гирю правой рукой в передней стойке и жмите гирю над головой. Это исходное положение.
  • Поверните туловище вправо, а затем отведите бедра назад вправо, одновременно опуская туловище к полу и обводя левой рукой внутреннюю поверхность бедра. Обязательно держите правую ногу прямой, а левую согните. Вы должны почувствовать это в правом подколенном сухожилии и косой мышце.
  • Как только почувствуете растяжку, медленно поднимитесь и встаньте, держа гирю над головой.

5. Скручивания.

  • Сядьте на пол, согнув колени, и слегка отклонитесь назад, опираясь на копчик, пока не почувствуете, как напрягается пресс. Держите гирю обеими руками у груди снизу вверх и поднимите ноги примерно на шесть дюймов от пола.
  • Держа грудь приподнятой, а спину прямой, поверните туловище вправо, вытягивая левую ногу перед собой. Вернитесь в центр, а затем поверните туловище влево, вытягивая правую ногу перед собой.
  • Продолжайте чередовать установленное количество повторений.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью

Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".

Певица Наташа Королева предстала в ярком образе в стиле диско и удивила фанатов
Филипп Киркоров предложил временное пристанище семье Тодоренко в своем гостевом доме
Филипп Киркоров собрался жить вместе с известной артисткой
Сергей и Татьяна Никитины публично опровергли слухи о причастности к финансировании ВСУ
Вяльбе ответила Губерниеву, назвавшего сегодняшнюю Россию неспортивной страной
Харьковское небо контролирует русский беспилотник "Форпост" Дмитрий Плотников Китай готовится к войне с США, распродавая облигации ФРС и скупая золото Любовь Степушова На границе Армении с Азербайджаном снова неспокойно, и снова в этом обвиняют Пашиняна Андрей Николаев
Певица Жасмин трогательно обратилась к младшему сыну Мирону в день рождения мальчика
Как подготовить луковицы гладиолусов к посадке на дачном участке
Какие растения не стоит сажать в цветнике?
Какие растения не стоит сажать в цветнике?
Последние материалы
5 самых сложных упражнений с гирями для вашего пресса
Подводные камни покупки годовалого автомобиля: что нужно знать перед сделкой
Природные сокровища для красоты: пять натуральных ингредиентов для идеального ухода
Глава Минфина РФ Силуанов предложил ужесточить стройку в зонах паводков
Глава КГБ Белоруссии заявил о предотвращении атаки дронами по Минску
Глава Совбеза Белоруссии Вольфович назвал последствия размещения ЯО в Европе
ВСУ больше не используют Abrams из-за их уязвимости перед беспилотниками ВС РФ
Лариса Гузеева приготовила необычное блюдо: "Только натуральные красители"
Мангольд богат витаминами и минералами
Дочь Владимира Машкова больше не хочет видеться с отцом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников