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Трихолог Титушкина поделилась информацией о продуктах, влияющих на здоровый рост волос

Секрет красивых волос: продукты, которые влияют на их рост и здоровье

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Врач-трихолог Екатерина Титушкина подчеркнула, что ключевым фактором для здоровья и красоты волос является сбалансированное питание. Отсутствие этого может привести к ломкости, истончению и даже выпадению волос. Она объяснила, какие продукты могут помочь сохранить здоровье волос.

Секрет красивых волос: продукты, которые влияют на их рост и здоровье
Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Белок является основным элементом в формировании структуры волос. Регулярное употребление белковой пищи обеспечивает организм необходимыми аминокислотами, способствующими укреплению и росту волосяных фолликулов. Мясо, рыба, яйца, бобовые, семена и орехи являются источниками этих важных элементов.

Другим важным компонентом для красоты волос является железо, которое содержится в продуктах животного происхождения, таких как печень, говядина и морепродукты, а также в гречке, орехах и шпинате. Цинк, содержащийся в молочных продуктах, говядине, моллюсках, орехах, киноа и овесе, также способствует здоровью волос, придавая им объем и блеск.

Селен и кремний также играют важную роль в здоровье волос. Отруби, белые грибы, чеснок, оливковое масло, морские водоросли, кешью, кокосы и бобовые являются хорошими источниками селена, а кремнием богаты рис, пшеница, чечевица, фасоль, кукуруза, морковь, редис и питьевая вода. Употребление этих продуктов поможет предотвратить ломкость и выпадение волос.

Титушкина также отметила важность витамина В5, фолиевой кислоты и антиоксидантов для здоровья волос. Прием Омега-3 также способствует их росту и оздоровлению кожи головы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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