Упражнения для стройных бедер: новый подход к тренировке ног

Вместо выполнения приседаний: пять упражнений для тонких бедер

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вместо традиционных приседаний: 4 упражнений для стройных бедер. Приседания и выпады, безусловно, полезны, но не всем подходят. Юлия Гуляева, эксперт XFIT, представляет альтернативные упражнения, чтобы разнообразить тренировку и достичь прекрасных результатов.

Фото: commons.wikimedia.org by NAFFAN9 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Приседания на одной ноге: упражнение, направленное на работу с одной ногой, развивает мышцы и баланс. Требует правильной техники и усилий, чтобы не потерять равновесие. Хип хинч с разворотом: отличное упражнение для ягодиц и мышц кора, тренирует баланс и улучшает координацию. Требует правильного положения тела и контроля движений. Хип хинч с резиной: упражнение с резиной усиливает нагрузку на мышцы и требует хорошего баланса и контроля. Эффективно для развития силы и стабильности. Дотягивания: комбинация приседаний на одной ноге и румынской тяги, упражнение работает на различные мышцы бедер и задней поверхности ноги. Требует хорошей координации и контроля над движениями.