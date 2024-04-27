План тренировок, который позволяет знаменитому футболисту Роналду всегда оставаться в форме

План тренировок Криштиану Роналду

3:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

"Смешивай”, — говорит Криштиану Роналду о тренировках, и его фитнес-режим должным образом соблюдается. Попеременно состоящий из разминочных упражнений, футбольных тренировок, кардиотренировок и силовых тренировок, он позволяет использовать эти калории и поддерживает знаменитого спортсмена в отличной форме. Не нужно видеть его бесплатные фотографии тела, чтобы знать, что усилия окупаются.

Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Разминка ног Криштиану Роналду.

Скручивания бедер — 1 подход из 50-секундных повторений без отдыха.

Жим лежа на боку — 1 подход по 40 секунд с каждой стороны, без отдыха.

Растяжка в положении лежа на боку — 1 подход по 40 секунд с каждой стороны, без отдыха.

Тренировка по принципу "Берд-дог" — 1 подход из 50-секундных повторений без отдыха.

Приседания с отягощением — 1 подход из 50-секундных повторений без отдыха.

Обратный выпад — 1 подход из 40-секундных повторений, затем 10 секунд отдыха.

План тренировок Криштиану Роналду в тренажерном зале:

Понедельник: Круговая тренировка.

Повторите следующую схему три раза.

Приседания со штангой — 8 повторений.

Прыжки в боксе — 10 повторений.

Прыжок в ширину — 8 повторений.

Выпад в прыжке — по 8 повторений каждой ногой.

Боковая перекладина — 10 повторений.

Вторник: Отдых.

Среда: Круговая тренировка.

Повторите следующую схему три раза.

Подтягивание с отрыжкой — 10 — 15 повторений.

Приседания со скамьи — 20 повторений.

Отжимания — 20 — 30 повторений.

Бросок лечебного мяча — 15 повторений.

Жим штанги — 10 повторений.

Четверг: Квадроциклы и кардиотренировки.

Силовые упражнения — 5 повторений в подходе из 5 подходов.

Спринты — 200-метровые повторения в подходе по 8 подходов.

Пятница: тренировки для пресса и основные упражнения.

Становая тяга на одной руке — по 5 повторений каждой рукой в подходе по 3 подхода.

Становая тяга с гантелями на одной ноге — 10 повторений в подходе по 2 подхода.

Прыжки с подтягиванием колена — 10 — 12 повторений в подходе из 3 подходов.

Удар сверху — 10 — 12 повторений в подходе из 3 подходов.

Приседание со штангой на одной ноге — 5 повторений в подходе из 2 подходов.

Подъем ноги в висе — 10 — 15 повторений в подходе из 3 подходов.

Суббота: Отдых.

Воскресенье: Кардио-упражнения.

Прыжки со скакалкой — 10 подходов с 1 минутой отдыха между подходами.

Спринтерский бег с отягощениями — 50 метров за повторение в 10 подходах.