План тренировок, который позволяет знаменитому футболисту Роналду всегда оставаться в форме

"Смешивай”, — говорит Криштиану Роналду о тренировках, и его фитнес-режим должным образом соблюдается. Попеременно состоящий из разминочных упражнений, футбольных тренировок, кардиотренировок и силовых тренировок, он позволяет использовать эти калории и поддерживает знаменитого спортсмена в отличной форме. Не нужно видеть его бесплатные фотографии тела, чтобы знать, что усилия окупаются.
Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license
Разминка ног Криштиану Роналду.
Скручивания бедер — 1 подход из 50-секундных повторений без отдыха.
Жим лежа на боку — 1 подход по 40 секунд с каждой стороны, без отдыха.
Растяжка в положении лежа на боку — 1 подход по 40 секунд с каждой стороны, без отдыха.
Тренировка по принципу "Берд-дог" — 1 подход из 50-секундных повторений без отдыха.
Приседания с отягощением — 1 подход из 50-секундных повторений без отдыха.
Обратный выпад — 1 подход из 40-секундных повторений, затем 10 секунд отдыха.
План тренировок Криштиану Роналду в тренажерном зале:
Понедельник: Круговая тренировка.
Повторите следующую схему три раза.
Приседания со штангой — 8 повторений.
Прыжки в боксе — 10 повторений.
Прыжок в ширину — 8 повторений.
Выпад в прыжке — по 8 повторений каждой ногой.
Боковая перекладина — 10 повторений.
Вторник: Отдых.
Среда: Круговая тренировка.
Повторите следующую схему три раза.
Подтягивание с отрыжкой — 10 — 15 повторений.
Приседания со скамьи — 20 повторений.
Отжимания — 20 — 30 повторений.
Бросок лечебного мяча — 15 повторений.
Жим штанги — 10 повторений.
Четверг: Квадроциклы и кардиотренировки.
Силовые упражнения — 5 повторений в подходе из 5 подходов.
Спринты — 200-метровые повторения в подходе по 8 подходов.
Пятница: тренировки для пресса и основные упражнения.
Становая тяга на одной руке — по 5 повторений каждой рукой в подходе по 3 подхода.
Становая тяга с гантелями на одной ноге — 10 повторений в подходе по 2 подхода.
Прыжки с подтягиванием колена — 10 — 12 повторений в подходе из 3 подходов.
Удар сверху — 10 — 12 повторений в подходе из 3 подходов.
Приседание со штангой на одной ноге — 5 повторений в подходе из 2 подходов.
Подъем ноги в висе — 10 — 15 повторений в подходе из 3 подходов.
Суббота: Отдых.
Воскресенье: Кардио-упражнения.
Прыжки со скакалкой — 10 подходов с 1 минутой отдыха между подходами.
Спринтерский бег с отягощениями — 50 метров за повторение в 10 подходах.