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План тренировок, который позволяет знаменитому футболисту Роналду всегда оставаться в форме

План тренировок Криштиану Роналду

3:09
Спорт

"Смешивай”, — говорит Криштиану Роналду о тренировках, и его фитнес-режим должным образом соблюдается. Попеременно состоящий из разминочных упражнений, футбольных тренировок, кардиотренировок и силовых тренировок, он позволяет использовать эти калории и поддерживает знаменитого спортсмена в отличной форме. Не нужно видеть его бесплатные фотографии тела, чтобы знать, что усилия окупаются.

План тренировок Криштиану Роналду
Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Разминка ног Криштиану Роналду.

  • Скручивания бедер — 1 подход из 50-секундных повторений без отдыха.
  • Жим лежа на боку — 1 подход по 40 секунд с каждой стороны, без отдыха.
  • Растяжка в положении лежа на боку — 1 подход по 40 секунд с каждой стороны, без отдыха.
  • Тренировка по принципу "Берд-дог" — 1 подход из 50-секундных повторений без отдыха.
  • Приседания с отягощением — 1 подход из 50-секундных повторений без отдыха.
  • Обратный выпад — 1 подход из 40-секундных повторений, затем 10 секунд отдыха.

План тренировок Криштиану Роналду в тренажерном зале:

Понедельник: Круговая тренировка.

Повторите следующую схему три раза.

  • Приседания со штангой — 8 повторений.
  • Прыжки в боксе — 10 повторений.
  • Прыжок в ширину — 8 повторений.
  • Выпад в прыжке — по 8 повторений каждой ногой.
  • Боковая перекладина — 10 повторений.

Вторник: Отдых.

Среда: Круговая тренировка.

Повторите следующую схему три раза.

  • Подтягивание с отрыжкой — 10 — 15 повторений.
  • Приседания со скамьи — 20 повторений.
  • Отжимания — 20 — 30 повторений.
  • Бросок лечебного мяча — 15 повторений.
  • Жим штанги — 10 повторений.

Четверг: Квадроциклы и кардиотренировки.

  • Силовые упражнения — 5 повторений в подходе из 5 подходов.
  • Спринты — 200-метровые повторения в подходе по 8 подходов.

Пятница: тренировки для пресса и основные упражнения.

  • Становая тяга на одной руке — по 5 повторений каждой рукой в подходе по 3 подхода.
  • Становая тяга с гантелями на одной ноге — 10 повторений в подходе по 2 подхода.
  • Прыжки с подтягиванием колена — 10 — 12 повторений в подходе из 3 подходов.
  • Удар сверху — 10 — 12 повторений в подходе из 3 подходов.
  • Приседание со штангой на одной ноге — 5 повторений в подходе из 2 подходов.
  • Подъем ноги в висе — 10 — 15 повторений в подходе из 3 подходов.

Суббота: Отдых.

Воскресенье: Кардио-упражнения.

  • Прыжки со скакалкой — 10 подходов с 1 минутой отдыха между подходами.
  • Спринтерский бег с отягощениями — 50 метров за повторение в 10 подходах.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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