Ученые разоблачают: как избыточное употребление алкоголя разрушает вашу печень и поджелудочную железу

Названо количество алкоголя, повышающее риск развития диабета

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Техасского университета (США) выяснили, что употребление алкоголя в избыточных количествах (15 и более напитков в неделю для мужчин и более 8 для женщин) отрицательно влияет на контроль уровня глюкозы в крови и увеличивает риск развития сахарного диабета у взрослых и пожилых людей. Результаты этого исследования опубликованы на веб-сайте American Physiological Society (APS).

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Известно, что избыточное потребление алкоголя может негативно повлиять на функционирование печени и поджелудочной железы. Нарушения работы этих органов, в свою очередь, отрицательно сказываются на регуляции уровня глюкозы (сахара в крови) в организме.

Исследования показывают, что у молодых людей обычно не наблюдается серьезных нарушений уровня глюкозы натощак и резистентности к инсулину при чрезмерном употреблении алкоголя. Однако по мере старения эта вредная привычка может негативно сказываться на метаболическом здоровье.

В ходе нового исследования ученые обнаружили, что употребление более 15 алкогольных напитков в неделю для мужчин и более 8 для женщин увеличивает риск развития диабета второго типа в возрасте 50-64 лет.

Этот уровень алкоголя повышает концентрацию фосфатидилэтанола в крови до 20 нанограмм на миллилитр (нг/мл). Фосфатидилэтанол (PEth) является прямым показателем употребления алкоголя в количествах, опасных для здоровья.

Также отмечается, что повышенное содержание фосфатидилэтанола в организме может указывать на увеличенный риск других заболеваний, таких как жировая болезнь печени.