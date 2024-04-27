Молодые гении дизайна берут верх: необычные концепты Lancia взорвали конкурс Stellantis

Студенты школы дизайна вновь поразили на конкурсе Drive for Design от Stellantis

Ежегодный конкурс Drive for Design от Stellantis предоставляет старшеклассникам возможность выиграть ценные призы и узнать о перспективах карьеры в автомобильном дизайне.

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Победители получают не только профессиональное оборудование, такое как Wacom MobileStudio Pro 16, но и шанс пройти летнюю стажировку в одной из дизайн-студий Stellantis. В последние два года первое место занимал Рокко Моралес, который в этом году выпустился и больше не может участвовать в конкурсе.

В 2024 году победителем стал Рохан Сибер из Калифорнии, который представил концепт электрического спорткара Lancia Zero, вдохновленный наследием радикального дизайна Lancia. Второе место занял Райан Паниццоли из Мичигана с концептом Lancia, включающим выдвижную кухонную станцию.

Третье место досталось Оуэну Бронсону из Мичигана за его концепт Lancia Pugnale, который является современной интерпретацией Lancia Stratos Zero HF Concept 1970 года. Все победители получили ценные призы и возможности для развития в области дизайна.