Nord Automobiles недавно представила новый рамный внедорожник Nord Demir, который внешне напоминает знаменитый Toyota Land Cruiser 200, но отличается изменённым логотипом, другими бамперами и модифицированной оптикой.
Производитель утверждает, что Nord Demir предложит уникальные характеристики и расширенный набор опций, что, несомненно, заинтересует любителей таких автомобилей.
По информации портала njcar.ru, размеры Nord Demir составляют 5089 мм в длину, 2026 мм в ширину и 1932 мм в высоту, с колесной базой 2950 мм. Структура шасси и кузова повторяют конструкцию Land Cruiser 200, обеспечивая высокую прочность и надежность.
В двигательном отсеке установлен оригинальный восьмицилиндровый двигатель V8 производства Futai Power, который является лицензированной версией знаменитого двигателя Toyota 1UR-FE с объемом 4,6 литра и мощностью 278 лошадиных сил. В комплекте с двигателем идет 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия.
Особенностью Nord Demir является возможность работы как на бензине, так и на газе, что делает его отличным выбором для экономичных и экологически осознанных водителей.
Цена новинки в Нигерии начинается от 6,5 миллиона рублей по текущему курсу, что делает её значительно доступнее по сравнению с оригинальным японским внедорожником.
Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.