Возвращение легенды: удешевленный Toyota Land Cruiser 200 снова в игре под новым именем Nord Demir

Удешевленный Toyota Land Cruiser 200 вернулся на конвейер

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Nord Automobiles недавно представила новый рамный внедорожник Nord Demir, который внешне напоминает знаменитый Toyota Land Cruiser 200, но отличается изменённым логотипом, другими бамперами и модифицированной оптикой.

Фото: Wikipedia by Luftfahrrad is licensed under CC BY-SA 3.0

Производитель утверждает, что Nord Demir предложит уникальные характеристики и расширенный набор опций, что, несомненно, заинтересует любителей таких автомобилей.

По информации портала njcar.ru, размеры Nord Demir составляют 5089 мм в длину, 2026 мм в ширину и 1932 мм в высоту, с колесной базой 2950 мм. Структура шасси и кузова повторяют конструкцию Land Cruiser 200, обеспечивая высокую прочность и надежность.

В двигательном отсеке установлен оригинальный восьмицилиндровый двигатель V8 производства Futai Power, который является лицензированной версией знаменитого двигателя Toyota 1UR-FE с объемом 4,6 литра и мощностью 278 лошадиных сил. В комплекте с двигателем идет 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия.

Особенностью Nord Demir является возможность работы как на бензине, так и на газе, что делает его отличным выбором для экономичных и экологически осознанных водителей.

Цена новинки в Нигерии начинается от 6,5 миллиона рублей по текущему курсу, что делает её значительно доступнее по сравнению с оригинальным японским внедорожником.