Сенсация от историков: что на самом деле помешало союзу Гитлера с США?

Раскрываем малоизвестные факты о том, что помешало Гитлеру объединиться с США и Британией для нападения на СССР.
Эксперт: Владимир Кикнадзе — доктор исторических наук, РАРАН Российская академия ракетных и артиллерийских наук.
Ведущий — Антон Бекетов.
Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.