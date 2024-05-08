Стоит ли ждать возвращения Андрея Губина на сцену

Певец Андрей Губин в беседе с "КП" пояснил, что отказался выступать на своем творческом вечере из-за проблем со здоровьем.
Он рассказал, что был в гостях у продюсера Игоря Крутого, который объявил ему о проведении творческого вечера в рамках "Новой волны".
"Нет, говорю, Игорь, я очень сильно болею, петь не могу, но если вы считаете, что нужен вечер, сделаем", — вспомнил Губин.
Исполнитель объяснил, что другие артисты будут исполнять его композиции, пока он будет сидеть в зрительском зале и "радостно хлопать в ладоши". При этом Андрей Губин не знает, кого могут позвать на такое мероприятие.
Ранее юмористка Карина Мейханаджян рассказала об участии в массовке шоу "Мужское/Женское".
Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.