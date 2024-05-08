Стоит ли ждать возвращения Андрея Губина на сцену

Андрей Губин сообщил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Андрей Губин в беседе с "КП" пояснил, что отказался выступать на своем творческом вечере из-за проблем со здоровьем.

Фото: youtube.com by канал Комсомольская Правда is licensed under public domain

Он рассказал, что был в гостях у продюсера Игоря Крутого, который объявил ему о проведении творческого вечера в рамках "Новой волны".

"Нет, говорю, Игорь, я очень сильно болею, петь не могу, но если вы считаете, что нужен вечер, сделаем", — вспомнил Губин.

Исполнитель объяснил, что другие артисты будут исполнять его композиции, пока он будет сидеть в зрительском зале и "радостно хлопать в ладоши". При этом Андрей Губин не знает, кого могут позвать на такое мероприятие.

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