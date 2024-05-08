Звезда "Женского Stand-Up" рассказала, что Гордон выпивает перед съемками "Мужское\Женское"

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Юмористка Мейханаджян вспомнила об участии в массовке на шоу "Мужское/Женское"

1:01
Шоу-бизнес

Юмористка и звезда "Женского Stand-Up" Карина Мейханаджян в шоу "1-11", ведущей которого является Ида Галич, рассказала, что принимала участие в массовке программы "Мужское/Женское" и не всегда соглашалась выполнять требования редакторов.

Юмористка Мейханаджян вспомнила об участии в массовке на шоу "Мужское/Женское"
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

По ее словам, на тот момент ей было 18 лет. Для массовки висели специальные экраны, через которые редакторы требовали выполнения определенных команд — например, выразить какую-то эмоцию или похлопать.

Так как Мейханаджян была не особо активной, то привлекла внимание ведущего программы Александра Гордона. Он подошел к ней, выразил свое уважение и даже показал наушник, через который и ему поступают команды.

"В ваших жилах — армянская кровь, в моих — армянский коньяк", — процитировала девушка Гордона.

Ранее стало известно, что Том Круз примет участие в церемонии закрытия ОИ в Париже.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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