Звезда "Женского Stand-Up" рассказала, что Гордон выпивает перед съемками "Мужское\Женское"

Юмористка и звезда "Женского Stand-Up" Карина Мейханаджян в шоу "1-11", ведущей которого является Ида Галич, рассказала, что принимала участие в массовке программы "Мужское/Женское" и не всегда соглашалась выполнять требования редакторов.
По ее словам, на тот момент ей было 18 лет. Для массовки висели специальные экраны, через которые редакторы требовали выполнения определенных команд — например, выразить какую-то эмоцию или похлопать.
Так как Мейханаджян была не особо активной, то привлекла внимание ведущего программы Александра Гордона. Он подошел к ней, выразил свое уважение и даже показал наушник, через который и ему поступают команды.
"В ваших жилах — армянская кровь, в моих — армянский коньяк", — процитировала девушка Гордона.
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