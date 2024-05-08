Стало известно, кто из голливудских актеров примет участие в открытии Олимпийских игр в Париже

Голливудский актер Том Круз примет участие в церемонии закрытия летних ОИ в Париже

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американский актер Том Круз станет одним из гостей церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Об этом пишет RMC Sport.

Фото: youtube.com by канал Jimmy Kimmel Live is licensed under public domain

Так, журналисты заметили артиста на парижских улицах на мотоцикле. Скорее всего, Круз принимал участие в съемке эпизода, который продемонстрируют во время церемонии закрытия.

Голливудский киноактер уже участвовал в церемонии, связанной с Олимпийскими играми. в 2004 году он нес огонь в Лос-Анджелесе перед началом Игр в Афинах.

В прошлом году Том Круз закрутил роман с российской моделью, 36-летней Эльсинор Хайровой. Но артиста хватило всего лишь на три месяца, в итоге они расстались, но попытались сохранить адекватные отношения, так как живут в одном доме в Лондоне и остаются соседями.

Ранее финалист шоу "Голос" рассказал о своей реакции на публикацию Аллы Пугачевой.