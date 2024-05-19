Инсульт перестанет быть непредсказуемым: британские учёные совершили прорыв в медицине

Специалисты из британской университетской больницы Бригхэма разработали новый анализ крови для предсказания рисков инсульта. Основой анализа является оценка концентрации белков GFAP и D-димера в крови.
Ишемический инсульт, вызванный нарушением кровоснабжения мозга, является наиболее распространенным. Мозговые клетки погибают в течение нескольких минут при закупорке крупных артерий, и в таких случаях применяется механическая тромбэктомия для удаления тромба, сообщает Stroke: Vascular and Interventional Neurology.
Учёные искали способы заранее распознать угрозу инсульта и выявили два специфических белка — GFAP и D-димер, которые можно обнаружить в капиллярной крови через шесть часов после начала патологии. Тест на основе концентрации этих биомаркеров может предсказывать инсульт с тромбозом с точностью до 93%. Новая методика поможет своевременно диагностировать проблему и избежать серьёзных осложнений.
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