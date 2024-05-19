Инсульт перестанет быть непредсказуемым: британские учёные совершили прорыв в медицине

Британские учёные смогли предсказать инсульт по анализу крови

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты из британской университетской больницы Бригхэма разработали новый анализ крови для предсказания рисков инсульта. Основой анализа является оценка концентрации белков GFAP и D-димера в крови.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ишемический инсульт, вызванный нарушением кровоснабжения мозга, является наиболее распространенным. Мозговые клетки погибают в течение нескольких минут при закупорке крупных артерий, и в таких случаях применяется механическая тромбэктомия для удаления тромба, сообщает Stroke: Vascular and Interventional Neurology.

Учёные искали способы заранее распознать угрозу инсульта и выявили два специфических белка — GFAP и D-димер, которые можно обнаружить в капиллярной крови через шесть часов после начала патологии. Тест на основе концентрации этих биомаркеров может предсказывать инсульт с тромбозом с точностью до 93%. Новая методика поможет своевременно диагностировать проблему и избежать серьёзных осложнений.