Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт рассказала о возможности направить маткапитал на пенсию
Способы подкормки свёклы
Быстрое слоёное тесто: из него можно готовить как сладкую, так и несладкую выпечку
Звезда "Бонни и Клайда" Фэй Данауэй заявила, что у неё есть биполярное расстройство
Отказ от салициловой кислоты: лучшие мягкие альтернативы
КION и студия LOOKFILM приступили к съёмкам коммунальной комедии "Минус Дима"
Волочкова заявила, что в ее доме царит светлая энергетика
Работодатели готовы выплачивать кредиты россиян
Назван ущерб сельскому хозяйству от заморозков в России
Инсульт перестанет быть непредсказуемым: британские учёные совершили прорыв в медицине

Британские учёные смогли предсказать инсульт по анализу крови

1:04
Наука

Специалисты из британской университетской больницы Бригхэма разработали новый анализ крови для предсказания рисков инсульта. Основой анализа является оценка концентрации белков GFAP и D-димера в крови. 

Британские учёные смогли предсказать инсульт по анализу крови
Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ишемический инсульт, вызванный нарушением кровоснабжения мозга, является наиболее распространенным. Мозговые клетки погибают в течение нескольких минут при закупорке крупных артерий, и в таких случаях применяется механическая тромбэктомия для удаления тромба, сообщает Stroke: Vascular and Interventional Neurology.

Учёные искали способы заранее распознать угрозу инсульта и выявили два специфических белка — GFAP и D-димер, которые можно обнаружить в капиллярной крови через шесть часов после начала патологии. Тест на основе концентрации этих биомаркеров может предсказывать инсульт с тромбозом с точностью до 93%. Новая методика поможет своевременно диагностировать проблему и избежать серьёзных осложнений.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Разгневанные фанаты покинули концерт Сердючки в Киеве

На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.

Концерт Верки Сердючки в Киеве: скандал из-за старых хитов на русском
В ГИБДД раскрыли, как штрафуют водителей, обгоняющих патрульные машины
Обгон патрульной машины: когда это законно и как избежать неприятностей
Оперная певица Анна Нетребко показала интерьер своей квартиры в стиле "цыганский шик"
Выяснившие пол ребёнка Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес раскрыли, кого ждали
Обновлённая ракета Х-101 с двойной боеголовкой уничтожит всё Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Если затупился секатор после обрезки винограда: вот что поможет вернуть ему первозданный вид
Уменьшите расход топлива на 20%: один простой трюк с моторным маслом
Двойной "подарок" для Западной Украины. Российская ракета Х-101 получила вторую боеголовку
Двойной "подарок" для Западной Украины. Российская ракета Х-101 получила вторую боеголовку
Последние материалы
Быстрое слоёное тесто: из него можно готовить как сладкую, так и несладкую выпечку
Звезда "Бонни и Клайда" Фэй Данауэй заявила, что у неё есть биполярное расстройство
Отказ от салициловой кислоты: лучшие мягкие альтернативы
КION и студия LOOKFILM приступили к съёмкам коммунальной комедии "Минус Дима"
Волочкова заявила, что в ее доме царит светлая энергетика
Работодатели готовы выплачивать кредиты россиян
Назван ущерб сельскому хозяйству от заморозков в России
Страхование недвижимости: как выбрать лучшую компанию и сэкономить
Мульчирование травой помогает в борьбе с сорняками
Нехватка самолетов ставит под сомнения отпуска по всему миру
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников