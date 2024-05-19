Зелёные щи со щавелем и говядиной: готовятся небыстро, но результат того стоит

Зелёные щи со щавелем и говядиной: родные будут просить ещё тарелочку

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Щавелевый суп с говядиной — это отличное блюдо для весны и лета. Оно прекрасно насыщает, а щавель придаёт ему приятный вкус с характерной кислинкой. Чтобы придать супу особый вкус, не забудьте добавить ложку сметаны и немного варёных яиц в каждую тарелку.

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Количество порций: 6

Ингредиенты:

— 600 г говядины,

— 3 л воды,

— 3-4 картофелины,

— 1 морковь,

— 1 репчатый лук,

— 1 пучок щавеля,

— петрушка по вкусу,

— укроп по вкусу,

— 2 столовые ложки растительного масла,

— соль по вкусу,

— перец чёрный молотый по вкусу,

— сметана по вкусу,

— варёные яйца по вкусу.

Приготовление:

Положите говядину в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Снимите пену с поверхности и варите на медленном огне под крышкой в течение 1,5-2 часов. Выложите мясо на тарелку, немного остудите и нарежьте на порционные кусочки. Нарежьте картофель и морковь небольшими кубиками. Мелко измельчите лук. Нарубите щавель, петрушку и укроп. В сковороде разогрейте масло и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте морковь и готовьте ещё 4-5 минут. Положите картофель в кипящий бульон, а через 15 минут добавьте обжаренные овощи, соль, перец и говядину. Через 5 минут добавьте зелень и варите под крышкой ещё 1-2 минуты. Подавайте суп со щавелем и говядиной со сметаной и половинкой вареного яйца на каждую порцию. Приятного аппетита!