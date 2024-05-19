Жизнь собаки до 100 лет: какие продукты прокачают организм вашего питомца

Ветеринары указали на полезные продукты для собак

Правильное питание для собаки — это не просто ключ к её здоровью, но и залог долгой и активной жизни. В этом материале мы расскажем, какая еда поможет вашему четвероногому другу оставаться в отличной форме и радовать вас каждый день.

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Высококачественный сухой корм

Сухой корм премиум-класса содержит все необходимые витамины и минералы, сбалансированные для ежедневных нужд собаки. Он способствует здоровью зубов и десен, благодаря своей текстуре, которая помогает удалять зубной налет. Выбирайте корм с высоким содержанием мяса, избегая продуктов с искусственными добавками и консервантами.

Натуральное мясо

Свежие мясные продукты — отличный источник белка, который необходим для роста и восстановления мышц. Курица, говядина и ягнятина — популярные варианты. Мясо должно быть приготовлено без соли и специй. Не давайте собаке сырое мясо, чтобы избежать рисков, связанных с бактериями и паразитами.

Рыба

Рыба, богатая омега-3 жирными кислотами, такими как лосось и сардины, полезна для шерсти и кожи вашей собаки. Рыбу также следует готовить перед подачей. Убедитесь, что она не содержит мелких костей, которые могут застрять в горле вашего питомца.

Овощи и фрукты

Овощи и фрукты — важный источник витаминов и клетчатки. Морковь, тыква, яблоки и черника станут отличным дополнением к рациону. Они помогают улучшить пищеварение и поддерживать иммунную систему. Избегайте винограда и лука, которые могут быть токсичны для собак.

Зерновые и злаки

Коричневый рис, овсянка и ячмень — хорошие источники углеводов, которые обеспечивают собаку энергией. Они также содержат витамины группы B и клетчатку. Однако стоит избегать кукурузы и пшеницы, так как они часто вызывают аллергические реакции.

Специальные добавки

Некоторым собакам могут быть полезны пищевые добавки, такие как глюкозамин для суставов или пробиотики для пищеварения. Перед введением добавок в рацион проконсультируйтесь с ветеринаром.