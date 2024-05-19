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Зелёный смузи для эффективного похудения: он способствует сжиганию жира

Как похудеть с помощью зелёного смузи: полезные свойства и приготовление

1:25
Здоровье

Зелёный смузи является отличным способом похудения. Он богат питательными веществами, которые способствуют насыщению и поддерживают обмен веществ, Всё это поможет похудеть и улучшить здоровье.

Как похудеть с помощью зелёного смузи: полезные свойства и приготовление
Фото: flickr.com by YoAmes is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ещё этот смузи богат антиоксидантами, клетчаткой и белком. Для его приготовления нужно подготовить шпинат, банан, греческий йогурт, семена чиа, миндальное масло и миндальное молоко. 

Как приготовить смузи:

Смешайте в блендере 1 стакан шпината, 1/2 банана, 1/2 стакана простого обезжиренного греческого йогурта, 1 столовую ложку семян чиа, 1 столовую ложку миндального масла, 1/2 стакана несладкого миндального молока.

Взбейте до однородной массы, при необходимости добавьте еще миндального молока, чтобы достичь желаемой консистенции.

Низкокалорийный смузи является подходящим выбором для тех, кто хочет снизить потребление калорий. Высокое содержание клетчатки в этом смузи особенно полезно для похудения. Клетчатка способствует ощущению сытости, снижая вероятность переедания или перекусов между приемами пищи. Кроме того, клетчатка играет решающую роль в пищеварении, помогая регулировать перистальтику кишечника и способствуя здоровому микробиому кишечника.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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