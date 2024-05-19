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Комфортабельные автобусные сообщения: ростов-Стамбул с "Донавто"

Прямое автобусное сообщение Ростов - Стамбул запущено

1:17
Туризм

Российская компания "Донавто" запускает регулярный маршрут между Ростовом и Стамбулом.

Прямое автобусное сообщение Ростов - Стамбул запущено
Фото: commons.wikimedia.org by High Contrast is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Germany

Сегодня стало известно, что "Донавто" открывает новый регулярный рейс, соединяющий российский Ростов с турецким Стамбулом. Представители компании сообщили, что все автобусы, обслуживающие этот маршрут, соответствуют высоким стандартам комфорта и оборудованы всем необходимым для приятного путешествия.

Для пассажиров предлагаются комфортабельные автобусы Mercedes-Benz класса euro-lux с Wi-Fi, видеосистемой, холодильником, кондиционером и другими удобствами. Водители и бортпроводники — опытные профессионалы, обеспечивающие безопасность и комфорт во время поездки. Пассажиры также могут насладиться чаем, кофе и сладостями, предоставляемыми в пути.

Поездка из Ростова в Стамбул занимает около 39 часов 30 минут, а стоимость билета составляет 8 560 рублей. Первые билеты уже доступны на сайте компании на рейс 25 мая. Это отличная возможность для тех, кто хочет посетить Турцию или провести выходные в интересном путешествии.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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