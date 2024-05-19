Раскрыта тайна образования незамерзающих участков породы в вечной мерзлоте Антарктиды

Учёные смоделировали сценарии образования таликов в вечной мерзлоте Антарктиды

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские учёные смоделировали сценарии образования таликов — незамерзающих участков породы — в вечной мерзлоте Антарктиды для прогнозирования изменений в структуре земной коры.

Фото: Flickr by Jason Auch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Исследование провели специалисты Санкт-Петербургского государственного университета, Института мерзлотоведения СО РАН и Полярной морской геологоразведочной экспедиции при поддержке грантов.

Цель исследования — понять возможность формирования таликов в Антарктиде. Для этого были смоделированы процессы тепломассопереноса в холмах Ларсеманн в Восточной Антарктиде, что показало возможность образования таликов при определенных условиях. Разработанная модель учитывает показатели температуры воздуха, влажности, скорости ветра, облачности, наличия снежного покрова и другие данные, сообщает ТАСС.

Исследователи предложили четыре сценария. Первый сценарий предполагает, что талики не образуются. Второй и третий показывают, что талики не появляются, если снег растаял сразу после положительных температур и покрыл поверхность за 20 дней до отрицательных температур. Четвертый сценарий указывает на образование таликов при сохранении снежного покрова при положительной температуре, если снег выпадает до установления отрицательных температур.