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Раскрыта тайна образования незамерзающих участков породы в вечной мерзлоте Антарктиды

Учёные смоделировали сценарии образования таликов в вечной мерзлоте Антарктиды

1:24
Наука

Российские учёные смоделировали сценарии образования таликов — незамерзающих участков породы — в вечной мерзлоте Антарктиды для прогнозирования изменений в структуре земной коры.

Учёные смоделировали сценарии образования таликов в вечной мерзлоте Антарктиды
Фото: Flickr by Jason Auch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Исследование провели специалисты Санкт-Петербургского государственного университета, Института мерзлотоведения СО РАН и Полярной морской геологоразведочной экспедиции при поддержке грантов.

Цель исследования — понять возможность формирования таликов в Антарктиде. Для этого были смоделированы процессы тепломассопереноса в холмах Ларсеманн в Восточной Антарктиде, что показало возможность образования таликов при определенных условиях. Разработанная модель учитывает показатели температуры воздуха, влажности, скорости ветра, облачности, наличия снежного покрова и другие данные, сообщает ТАСС.

Исследователи предложили четыре сценария. Первый сценарий предполагает, что талики не образуются. Второй и третий показывают, что талики не появляются, если снег растаял сразу после положительных температур и покрыл поверхность за 20 дней до отрицательных температур. Четвертый сценарий указывает на образование таликов при сохранении снежного покрова при положительной температуре, если снег выпадает до установления отрицательных температур.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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