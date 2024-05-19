Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зелёные щи со щавелем и говядиной: родные будут просить ещё тарелочку
Прямое автобусное сообщение Ростов - Стамбул запущено
Учёные смоделировали сценарии образования таликов в вечной мерзлоте Антарктиды
Ветеринары указали на полезные продукты для собак
Средняя переплата по ипотеке в Москве составила 17 млн рублей
Операция Кейт Миддлтон: итальянские специалисты прибыли для лечения принцессы
Hyundai Palisade и Kia Seltos вошли в топ самых угоняемых авто 2024 года
Замена стеклоочистителей: почему это критично для безопасности вождения
Пирог со щавелем и творогом: в нём много очень вкусной начинки
Как избежать проблем с кожей: пять распространенных ошибок при снятии макияжа

Распространенные ошибки при снятии макияжа, которые вредят коже

1:34
Моя семья » Красота и стиль

Процесс снятия макияжа не менее важен, чем его нанесение, особенно для здоровья кожи. Неправильное выполнения этой процедуры может привести в появлению морщин, высыпаний и раздражения. Портал bebeautiful.in, называет распространенные ошибки при снятии макияжа, которых стоит избегать.

Распространенные ошибки при снятии макияжа, которые вредят коже
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Слишком интенсивное трение

Использование слишком большого давления при снятии макияжа может повредить кожу и ресницы. Будьте осторожны и действуйте бережно.

Использование неподходящих продуктов

Выбирайте средство для снятия макияжа в зависимости от вашего типа лица. Например, для жирной кожи лучше использовать мицеллярную воду, а для сухой – гидрофильное масло или молочко.

Пропуск умывания после снятия макияжа

Даже после снятия макияжа на коже могут быть остатки косметики и загрязнения. Поэтому важно дополнительно очистить лицо с помощью средства для умывания.

Недостаточное внимание к губам

Важно не забывать о снятии помады, даже если вы устали. Это поможет избежать сухости и раздражения кожи губ.

Использование салфеток

Салфетки могут быть неэффективными и даже травмоопасными для кожи. Попробуйте использовать средство для снятия макияжа на ватных дисках для более тщательной очистки.

Соблюдая эти рекомендации, вы сохраните здоровье и молодость вашей кожи на долгие годы.

Как правильно умываться и снимать макияж в домашних условиях?
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Разгневанные фанаты покинули концерт Сердючки в Киеве

На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.

Концерт Верки Сердючки в Киеве: скандал из-за старых хитов на русском
В ГИБДД раскрыли, как штрафуют водителей, обгоняющих патрульные машины
Обгон патрульной машины: когда это законно и как избежать неприятностей
Оперная певица Анна Нетребко показала интерьер своей квартиры в стиле "цыганский шик"
Выяснившие пол ребёнка Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес раскрыли, кого ждали
Обновлённая ракета Х-101 с двойной боеголовкой уничтожит всё Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Если затупился секатор после обрезки винограда: вот что поможет вернуть ему первозданный вид
Уменьшите расход топлива на 20%: один простой трюк с моторным маслом
Двойной "подарок" для Западной Украины. Российская ракета Х-101 получила вторую боеголовку
Двойной "подарок" для Западной Украины. Российская ракета Х-101 получила вторую боеголовку
Последние материалы
Операция Кейт Миддлтон: итальянские специалисты прибыли для лечения принцессы
Hyundai Palisade и Kia Seltos вошли в топ самых угоняемых авто 2024 года
Замена стеклоочистителей: почему это критично для безопасности вождения
Пирог со щавелем и творогом: в нём много очень вкусной начинки
В 2023 году майнеры в России добыли 54 тысячи биткоинов
Чем кукуруза полезна для здоровья, кому её нельзя употреблять
Актёр Роман Попов готов похудеть за полтора месяца ради съёмок в кино
Маски для волос: как обеспечить максимальный уход?
Исследование рынка жилья: спрос на квартиры без отделки растет
Посол РФ в Турции: новые проблемы ждут российских туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников