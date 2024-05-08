"Закричал на весь дом": занявший второе место "Голосе" Русских оценил похвалу от Аллы Пугачёвой

Финалист шоу "Голос" Русских закричал на всю квартиру после похвалы от Пугачевой

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Финалист музыкального шоу "Голос" на Первом канале Георгий Русских в беседе The Voice признался, что закричал на весь дом после теплых слов певицы Аллы Пугачевой в его адрес.

Фото: youtube.com by канал ГРАНЖ is licensed under public domain

По его словам, он не знаком с советской исполнительницей, но ее похвала вызвала в нем множество положительных эмоций.

"Я просто закричал от радости, побежал показывать этот пост своим друзьям-музыкантам", — похвастался Русских.

Георгий Русских занял второе место в 12-м сезоне проекта "Голос", уступив победу исполнителю Богдану Шувалову. Однако певица Алла Пугачева в своем блоге выложила фото с Русских и написала: "БРАВО". Такую же оценку она дала и другой участнице программы Анастасии Садковской.

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