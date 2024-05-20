На основе норм шариата: эксперт оценил перспективу исламских карт в России

Аналитик Чуриков: cпрос на исламские карты в России будет расти

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитик "Банки.ру" Илья Чуриков оценил перспективы исламских карт на российском рынке. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте финансового маркетплейса.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Накануне банк "Тинькофф" объявил о запуске нового продукта в рамках программы исламского банкинга — исламских карт. Чуриков назвал исламский банкинг востребованным сегментом банковской сферы, разработанным на основе исламской этики и норм шариата.

Он отметил, что продукты, созданные в этом направлении, будут востребованы в нашей стране, как в республиках с преобладающим мусульманским населением, так и в других регионах, особенно мегаполисах.

Чуриков прогнозирует рост популярности исламских карт. По его словам, спрос будет высоким, несмотря на определенные ограничения функционала.