На основе норм шариата: эксперт оценил перспективу исламских карт в России

Аналитик "Банки.ру" Илья Чуриков оценил перспективы исламских карт на российском рынке. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте финансового маркетплейса.
Накануне банк "Тинькофф" объявил о запуске нового продукта в рамках программы исламского банкинга — исламских карт. Чуриков назвал исламский банкинг востребованным сегментом банковской сферы, разработанным на основе исламской этики и норм шариата.
Он отметил, что продукты, созданные в этом направлении, будут востребованы в нашей стране, как в республиках с преобладающим мусульманским населением, так и в других регионах, особенно мегаполисах.
Чуриков прогнозирует рост популярности исламских карт. По его словам, спрос будет высоким, несмотря на определенные ограничения функционала.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.