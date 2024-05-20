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Что делать огороднику, когда сломался куст томатов?

Время решает всё: как сажать сломанную рассаду

1:42
Садоводство » Овощи

Во время посадки нередко встречается, когда случайно ломается куст томатов. Что делать в этом случае? Неужели стоит выбрасывать эту рассаду?

Время решает всё: как сажать сломанную рассаду
Фото: commons.wikimedia.org by Jolly Janner

1. Оцените ущерб. Прежде чем приступить к восстановлению куста, важно оценить степень повреждения. Если ломка произошла недалеко от основания куста, вероятно, его можно спасти. Если же повреждения слишком серьезные, возможно, стоит пересадить растение на другое место.

2. Срочные меры. Если куст был сломан недавно и побиты только некоторые ветки, их можно попытаться восстановить. Для этого аккуратно подвяжите их к опоре или к столбику, чтобы куст имел дополнительную поддержку.

3. Подрежьте повреждённые ветви. Если некоторые ветки куста были полностью сломаны и не поддаются восстановлению, обрежьте их аккуратно при помощи острой секатора. При этом не забудьте обработать раны от обрезки антисептиком.

4. Поддержка и уход. После восстановления куста томатов не забывайте обеспечивать ему необходимую поддержку, подвязывая ветки к опоре. Также продолжайте ухаживать за растением, регулярно поливая, подкармливая и удаляя сухие листья.

В случае сломанного куста томатов время играет решающую роль. Чем быстрее вы примете меры по его восстановлению, тем больше шансов на успешное восстановление растения. Не паникуйте и действуйте в соответствии с рекомендациями, чтобы в скором времени ваш куст томатов снова радовал вас сочными плодами.

Помидор сломался. Что делать?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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