Встроен ли какой-то магнит: удивительная правда о том, почему кошки всегда приземляются на лапы

Кошки обладают невероятной гибкостью и ловкостью, что позволяет им легко адаптироваться к изменяющимся условиям. Их мощные мышцы и гибкий скелет дают им возможность изменять положение в воздухе и контролировать падение.

Фото: openverse.org by The Roaming Picture Taker is licensed under CC BY 2.0.