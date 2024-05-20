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Как правильно ухаживать за заживающими шрамами: методы для быстрого восстановления кожи

Уход за заживающими шрамами: полезные советы

1:55
Моя семья » Красота и стиль

Шрамы появляются после получения ран или травм, когда на месте повреждения образуется новая кожа. Чтобы ускорить процесс заживление, важно правильно ухаживать за ним и защищать его от инфекций. Вот несколько эффективных способов ухода за заживающими шрамами от bebeautiful.in.

Уход за заживающими шрамами: полезные советы
Фото: commons.wikimedia.org by ProjectManhattan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Аккуратное очищение кожи

Регулярное и бережное очищение участка шрама необходимо для предотвращения накопления грязи и бактерий. Для этого используйте мягкое средство, предназначенное для чувствительной кожи. Избегайте агрессивных продуктов, чтобы не повредить эпидермис.

Используйте вазелин

Вазелин создает защитный барьер, который удерживает влагу и способствует более быстрому заживлению ран и шрамов. Он также смягчает кожу и уменьшает зуд и дискомфорт. Наносите вазелин на шрамы каждый вечер перед сном, чтобы ускорить процесс заживления.

Защита от ультрафиолетовых лучей

Заживающая кожа особенно уязвима к повреждениям от солнца. Ультрафиолетовые лучи могут ухудшить состояние шрамов и замедлить процесс заживления. Поэтому всегда наносите солнцезащитный крем перед выходом на улицу, чтобы защитить кожу от вредного воздействия солнца.

Лимонный сок для осветления

Он содержит альфа-гидроксикислоты, которые помогают осветлить кожу и уменьшить изменения цвета. Для уменьшения видимости шрамов на руках и ногах можно аккуратно втирать лимонный сок в пораженные участки. Однако будьте осторожны, чтобы не вызвать раздражение, и избегайте прямого контакта с солнцем после использования этого средства.

Эти простые методы помогут вам эффективно ухаживать за заживающими шрамами, ускоряя процесс заживления и уменьшая их видимость.

ШРАМЫ ПРОПАЛИ! Как УБРАТЬ ШРАМЫ и полностью ИЗБАВИТЬСЯ ОТ РУБЦОВ? Самый РАБОТАЮЩИЙ способ!
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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