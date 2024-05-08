Пародист Юрий Аскаров после попадания в инфекционную больницу не может назвать свой диагноз

Пародист и телеведущий Юрий Аскаров в беседе с РБК подтвердил, что находится в одной из столичных больниц. По его словам, медики пока не озвучили окончательный диагноз.
Известно, что мужчине стало плохо накануне, у него проявились симптомы ОРВИ. Из-за затрудненного дыхания он вызвал скорую и отправился в медучреждение.
"Спасибо за беспокойство, я действительно сейчас в первой инфекционной (Инфекционная клиническая больница № 1), проверяют, вердикт пока не вынесли, самочувствие хуже среднего", — заявил Аскаров.
По информации некоторых Telegram-каналов, артиста должны оставить в больнице на несколько дней, в настоящее время у него подозревают пневмонию.
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