Тысяча и одна польза: ходьба босиком укрепляет иммунитет и продлевает жизнь — советы врача

Иван Андреев: снимайте обувь и ходите босиком по щебню, траве и песку

2:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач, пчеловод, писатель Иван Андреев рассказал читателям Pravda. Ru о простом способе поднять иммунитет и не болеть.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Контакт с землей и вообще с энергетикой космоса всегда актуален был и остается, просто на фоне такой ангажированной и массированной атаки фармпрепаратов, фармакологических фирм всё это потихоньку выдавливается из поля зрения населения, но, это всегда было и остаётся актуальным. На этом основаны народные китайская и индийская медицины, и русская тоже, советская", — напомнил эксперт.

По словам врача, стопа человека связана практически со всеми органами тела. Воздействуя на неё, можно решить многие проблемы со здоровьем.

"На стопе, как и на ладошке, на ухе, на зрачке глаза, проецируются все органы человека. Воздействием на эти органы мы стимулируем и успокаиваем их, в зависимости от того, чего мы хотим добиться и каким образом", — поясняет специалист.

Босиком бы пробежаться по росе, поётся в известной песне. Полезно не только по росе, говорит Иван Андреев.

"Если мы хотим простимулировать организм, ходим босиком по щебню, по скошенной траве, чтобы она стимулировала, как коврик, аппликатор Кузнецова или, скажем, коврик Ляпко. Если мы хотим успокоить, то ходим по мягкой некошеной траве, ходим по тёплому песку, чтобы снять напряжение. Если хотим простимулировать и усилить все зоны воздействия, ходим по росистой траве, по росе", — поясняет доктор.

Дети и люди "серебряного" возраста особо нуждаются в ходьбе босиком.

"У нас самый высокий уровень плоскостопия у детей. Для того чтобы избежать плоскостопия, нужно стимулировать стопу, стимулировать связки, сухожилия, суставы и так далее. Это как раз ходьба босиком. Для людей в возрасте ходьба босиком сравнима с общеукрепляющим средством, что-то вроде банальной физиопроцедуры", — рекомендует бесплатное и эффективное средство для укрепления здоровья Иван Андреев.

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