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Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде

Один из способов защиты картофеля от вредителей

Садоводство » Овощи

Картофель — одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля — это высаживание дополнительных растений в междурядьях.

Один из способов защиты картофеля от вредителей
Фото: flickr.com by GiantVermin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Междурядья — это пространство между рядами картофеля, которое обычно остается незаполненным. Однако, это пространство можно использовать с пользой для растений, которые помогут улучшить качество и количество урожая картофеля.

Растение, которое стоит высаживать в междурядьях картофеля — это клевер. Клевер является отличным источником азота, который необходим для здорового роста картофеля. Кроме того, он также помогает подавлять рост сорняков и улучшает структуру почвы. Клевер можно высаживать как весной, так и осенью, а затем весной его можно вспахать в почву, чтобы обогатить ее азотом.

Ещё одним полезным растением для высадки в междурядьях картофеля является фасоль. Она также является источником азота и помогает улучшить структуру почвы. Кроме того, фасоль является отличным привлекательным растением для пчел и других полезных насекомых, которые помогают опылять цветы картофеля и повышают урожайность.

Также можно высаживать в междурядьях картофеля различные травы, такие как овсянка, райграс или люцерна. Они помогают подавлять рост сорняков и улучшают структуру почвы. Кроме того, они также могут быть использованы как корм для скота, что делает их полезными для фермеров.

Некоторые овощи также могут быть высажены в междурядьях картофеля. Например, редис, морковь или репа. Они не только помогают подавлять рост сорняков, но и могут быть собраны вместе с картофелем, что делает процесс сбора урожая более эффективным.

Однако, не все растения подходят для высадки в междурядьях картофеля. Некоторые могут конкурировать с картофелем за питательные вещества и воду, что может негативно сказаться на урожайности.

Когда сажать картофель? Не пропустите подходящий момент!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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