Россия нашла новый рынок сбыта: кто стал крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов

Назван крупнейший покупатель российских нефтепродуктов

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

После введения западных санкций и ограничения импорта нефтепродуктов, Россия переориентировала рынок сбыта своих энергоресурсов, сделав Турцию основным направлением поставок.

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Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, слова которого цитируют "АиФ".

Ранее Евросоюз являлся крупнейшим рынком сбыта российских бензина, дизельного топлива, мазута и керосина. Однако с 2022 года ситуация кардинально изменилась.

Юшков отметил, что есть основания полагать, что российские нефтепродукты, несмотря на запреты, всё же попадают в Европу через Турцию.