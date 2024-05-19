Предсмертная агоня рыбы-пилы вызывает тревогу у биологов

В штате Флорида наблюдается увеличение случаев загадочной гибели рыбы, которая перед кончиной начинает выполнять беспорядочные круговые движения. По утверждению специалистов, причину необходимо искать в содержащихся в береговых водах токсичных водорослях.
Поведение рыбы перед уходом вызывает особую тревогу у биологов. В частности, заболевшая рыба-пила начинает постоянно обходить круги, пока не умрет. Очевидно, что для поиска ответа потребуются дополнительные исследования.
Токсичные водоросли существуют уже миллионы лет и не представляли угрозы для окружающей среды до последнего времени. По мнению специалистов, на увеличение популяции ядовитых водорослей могли повлиять изменения климата в мировых океанах и увеличение промышленных выходов.
Гибель отравленной рыбы не является изолированной проблемой, так как она в любой момент может стать источником пищи для миллионов людей.
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