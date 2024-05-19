Предсмертная агоня рыбы-пилы вызывает тревогу у биологов

Ученые бьют тревогу из-за загадочной агонии отравленной рыбы-пилы

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука

В штате Флорида наблюдается увеличение случаев загадочной гибели рыбы, которая перед кончиной начинает выполнять беспорядочные круговые движения. По утверждению специалистов, причину необходимо искать в содержащихся в береговых водах токсичных водорослях.

Фото: Wikimedia Commons by J. Patrick Fischer is licensed under CC-BY-SA-3.0

Поведение рыбы перед уходом вызывает особую тревогу у биологов. В частности, заболевшая рыба-пила начинает постоянно обходить круги, пока не умрет. Очевидно, что для поиска ответа потребуются дополнительные исследования.

Токсичные водоросли существуют уже миллионы лет и не представляли угрозы для окружающей среды до последнего времени. По мнению специалистов, на увеличение популяции ядовитых водорослей могли повлиять изменения климата в мировых океанах и увеличение промышленных выходов.

Гибель отравленной рыбы не является изолированной проблемой, так как она в любой момент может стать источником пищи для миллионов людей.