Обеспечиваем пышное цветение нарциссам: обязательно проводите их пересадку - рассказываем, когда это важно сделать

Когда пересаживать нарциссы

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Нарциссы цветут рано, следуя за пролеской и галантусами. Их нужно периодически пересаживать. Оставлять их без пересадки дольше 5-6 лет не стоит. В противном случае цветение станет скудным, а цветки мельче.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Пересаживать нарциссы во время цветения не рекомендуется, так как они приживутся, но могут не зацвести на следующий год. Проводите процедуру только при крайней необходимости, когда почва прогреется, и листья небольшие. Луковицы на новом месте укореняются около трёх недель и могут плохо цвести в год весенней пересадки.

Оптимальное время для пересадки — конец августа — начало сентября. Это подтверждают опытные цветоводы. После цветения подкармливайте нарциссы фосфорно-калийными удобрениями, например, древесной золой, суперфосфатом или сульфатом калия. Листья не обрезайте, ждите их естественного засыхания, можно заплетать их в косы для декоративности.

Некоторые садоводы срезают листву наполовину, чтобы она не накрывала другие растения.