Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Техника выполнения приседания плие: как правильно делать упражнение
Евгения Осипова сообщила, что от неё ушёл муж в период, когда у сына нашли диабет
На рынке недвижимости ожидается застой цен в 2024 году
Почему собака рычит на прохожих: эксперты назвали 3 основные причины
Ученые бьют тревогу из-за загадочной агонии отравленной рыбы-пилы
Можно ли кормить кошку собачьим кормом: нюанс, о котором забывают многие хозяева
Лолита Милявская переключилась на огородничество после бойкота на телевидении
Выбор правильной пилочки и прием витаминов: секреты для отращивания длинных ногтей
Фильм "Птица" завоевал Канны и отправляется в российские кинотеатры
Обеспечиваем пышное цветение нарциссам: обязательно проводите их пересадку - рассказываем, когда это важно сделать

Когда пересаживать нарциссы

1:11
Садоводство » Советы

Нарциссы цветут рано, следуя за пролеской и галантусами. Их нужно периодически пересаживать. Оставлять их без пересадки дольше 5-6 лет не стоит. В противном случае цветение станет скудным, а цветки мельче.

Когда пересаживать нарциссы
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Пересаживать нарциссы во время цветения не рекомендуется, так как они приживутся, но могут не зацвести на следующий год. Проводите процедуру только при крайней необходимости, когда почва прогреется, и листья небольшие. Луковицы на новом месте укореняются около трёх недель и могут плохо цвести в год весенней пересадки.

Оптимальное время для пересадки — конец августа — начало сентября. Это подтверждают опытные цветоводы. После цветения подкармливайте нарциссы фосфорно-калийными удобрениями, например, древесной золой, суперфосфатом или сульфатом калия. Листья не обрезайте, ждите их естественного засыхания, можно заплетать их в косы для декоративности.

Некоторые садоводы срезают листву наполовину, чтобы она не накрывала другие растения.

Вам нужно срочно пересадить нарциссы или тюльпаны или гиацинты весной Как сделать это ПРАВИЛЬНО
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Отношение к российским туристам в Европе и Турции: реальные истории и мнения

Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".

Турист рассказал про отношение европейцев к русским
Садальский объяснил, что не приглашает родню к себе домой
Станислав Садальский признался, что перестал звать свою родню к себе домой
Как поливать томаты в теплице? Делимся секретами
Купили розу для сада? Рассказываем, что с ней делать после покупки
Западные СМИ бьют тревогу из-за "секретного оружия Путина" Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Как развить красивую осанку: профилактика спинных проблем
Почему волосы седеют в молодом возрасте: причины и привычки
Обгон патрульной машины: когда это законно и как избежать неприятностей
Обгон патрульной машины: когда это законно и как избежать неприятностей
Последние материалы
Фильм "Птица" завоевал Канны и отправляется в российские кинотеатры
Крупнейший производитель стали на Украине заявил о необходимости нанимать женщин
В Севастополе появятся дома для кошек в стиле сталинского ампира и античности
Сорт моркови "Нантская 4"
Ароматный пудинг из авокадо с шоколадным соусом: вкусный десерт
Дизайнер рассказал, как правильно выбирать обои с рисунком
НАПИ назвал стоимость владения УАЗ "Патриот" в России за 5 лет
Футболист Булыкин поинтересовался, как "Зенит" продлит контракт с Семаком без побед
В Исландии введен в эксплуатацию самый большой "углеродный пылесос" в мире
Четыре рекомендации косметолога для сохранения молодости ваших рук
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников