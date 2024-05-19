Обеспечиваем пышное цветение нарциссам: обязательно проводите их пересадку - рассказываем, когда это важно сделать

Нарциссы цветут рано, следуя за пролеской и галантусами. Их нужно периодически пересаживать. Оставлять их без пересадки дольше 5-6 лет не стоит. В противном случае цветение станет скудным, а цветки мельче.
Пересаживать нарциссы во время цветения не рекомендуется, так как они приживутся, но могут не зацвести на следующий год. Проводите процедуру только при крайней необходимости, когда почва прогреется, и листья небольшие. Луковицы на новом месте укореняются около трёх недель и могут плохо цвести в год весенней пересадки.
Оптимальное время для пересадки — конец августа — начало сентября. Это подтверждают опытные цветоводы. После цветения подкармливайте нарциссы фосфорно-калийными удобрениями, например, древесной золой, суперфосфатом или сульфатом калия. Листья не обрезайте, ждите их естественного засыхания, можно заплетать их в косы для декоративности.
Некоторые садоводы срезают листву наполовину, чтобы она не накрывала другие растения.
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