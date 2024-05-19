Мобилизация поставила под вопрос выживаемость компании: крупнейший производитель стали на Украине бьёт тревогу

Крупнейший производитель стали на Украине заявил о необходимости нанимать женщин

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Крупнейший производитель стали на Украине "Арселор Миттал Кривой Рог" вынужден нанимать женщин для выживания компании.

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Исполнительный директор Мауро Лонгобардо сообщил Financial Times, что продолжающаяся мобилизация мужчин создает нехватку персонала, угрожая существованию завода. Руководство пытается изменить стереотип о том, что тяжелую работу могут выполнять только мужчины, поскольку мобилизованы около 3,5 тыс. из 18 тыс. работников, сообщает ТАСС.

Завод, служащий кадровым резервом для Вооруженных сил Украины, привлекает женщин на позиции машинистов локомотивов, электриков и механиков. В 2022 году убытки предприятия превысили $1,3 млрд.