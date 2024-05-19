Россияне начали избавляться от долларов: валюту продавали на 30% чаще, чем покупали

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Названо общее количество валютообменных операций с долларами в апреле 2024 года

1:11
Экономика

В апреле 2024 года общее количество валютообменных операций с долларами было в 2,2 раза больше, чем с евро, согласно данным экспертов банка "Русский стандарт".

Названо общее количество валютообменных операций с долларами в апреле 2024 года
Фото: Openverse by Images_of_Money is licensed under CC BY 2.0

В частности, наличные доллары продавали на 30% чаще, чем покупали. Аналогичная тенденция наблюдалась и с евро, продажи которых превысили покупки на 46%.

Статистика банка также показала, что безналичные доллары в апреле чаще продавали, чем покупали: количество онлайн-продаж было вдвое больше, чем покупок. В то же время евро в онлайн-операциях покупали и продавали с одинаковой активностью, сообщает ТАСС.

Средний чек одной валютообменной операции с долларами составил $664, а с евро — €898. Эти данные были получены в рамках исследования, в котором эксперты банка изучили объемы, средние чеки и количество наличных и безналичных валютообменных операций в "Русском стандарте" в апреле и марте 2024 года.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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