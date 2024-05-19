Как правильно выполнять приседание плие?

Техника выполнения приседания плие: как правильно делать упражнение

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Выполнение плие поможет укрепить мышцы ног, улучшить гибкость в ногах и прокачать внутреннюю поверхность бедер. Не забывайте дышать ритмично во время выполнения упражнения и слушать своё тело.

Фото: flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.

Правильная техника выполнения приседания плие следующая:

Встаньте прямо, разведите стопы как можно шире, направив носки наружу, а пятку слегка толкните вперёд. Зафиксируйте вертикальное положение корпуса и избегайте округления плеч. Спина должна быть прямой. Руки можно держать на боках или вытянутыми вперед. На вдохе медленно опуститесь вниз, сгибая колени, пока бёдра не станут параллельны полу. Задержитесь в этом положении на несколько секунд, ощущая напряжение и растяжение мышц. На выдохе медленно вернитесь в начальную позицию, выпрямляя ноги.

Некоторые важные моменты, на которые следует обратить внимание:

Чтобы правильно выполнить плие, необходимо разместить колени так, чтобы коленные чашечки находились в линии с носками.

Сохраняйте равновесие, распределяя вес тела между пятками и передней частью стопы. В начале можно использовать опору для устойчивости.

Не округляйте спину и не наклоняйте туловище вперёд.

Голову не опускайте, взгляд должен быть направлен прямо.

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