Как правильно выполнять приседание плие?
Техника выполнения приседания плие: как правильно делать упражнение
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Выполнение плие поможет укрепить мышцы ног, улучшить гибкость в ногах и прокачать внутреннюю поверхность бедер. Не забывайте дышать ритмично во время выполнения упражнения и слушать своё тело.
Фото: flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.
Правильная техника выполнения приседания плие следующая:
- Встаньте прямо, разведите стопы как можно шире, направив носки наружу, а пятку слегка толкните вперёд.
- Зафиксируйте вертикальное положение корпуса и избегайте округления плеч. Спина должна быть прямой.
- Руки можно держать на боках или вытянутыми вперед.
- На вдохе медленно опуститесь вниз, сгибая колени, пока бёдра не станут параллельны полу.
- Задержитесь в этом положении на несколько секунд, ощущая напряжение и растяжение мышц.
- На выдохе медленно вернитесь в начальную позицию, выпрямляя ноги.
Некоторые важные моменты, на которые следует обратить внимание:
- Чтобы правильно выполнить плие, необходимо разместить колени так, чтобы коленные чашечки находились в линии с носками.
- Сохраняйте равновесие, распределяя вес тела между пятками и передней частью стопы. В начале можно использовать опору для устойчивости.
- Не округляйте спину и не наклоняйте туловище вперёд.
- Голову не опускайте, взгляд должен быть направлен прямо.
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Как правильно делать ПРИСЕДАНИЕ ПЛИЕ. Техника упражнения широкие приседания | DreamBodyClub
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру