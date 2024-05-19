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Как правильно выполнять приседание плие?

Техника выполнения приседания плие: как правильно делать упражнение

1:26
Спорт

Выполнение плие поможет укрепить мышцы ног, улучшить гибкость в ногах и прокачать внутреннюю поверхность бедер. Не забывайте дышать ритмично во время выполнения упражнения и слушать своё тело.

Техника выполнения приседания плие: как правильно делать упражнение
Фото: flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.

Правильная техника выполнения приседания плие следующая:

  1. Встаньте прямо, разведите стопы как можно шире, направив носки наружу, а пятку слегка толкните вперёд.
  2. Зафиксируйте вертикальное положение корпуса и избегайте округления плеч. Спина должна быть прямой.
  3. Руки можно держать на боках или вытянутыми вперед.
  4. На вдохе медленно опуститесь вниз, сгибая колени, пока бёдра не станут параллельны полу.
  5. Задержитесь в этом положении на несколько секунд, ощущая напряжение и растяжение мышц.
  6. На выдохе медленно вернитесь в начальную позицию, выпрямляя ноги.

Некоторые важные моменты, на которые следует обратить внимание:

  • Чтобы правильно выполнить плие, необходимо разместить колени так, чтобы коленные чашечки находились в линии с носками.
  • Сохраняйте равновесие, распределяя вес тела между пятками и передней частью стопы. В начале можно использовать опору для устойчивости.
  • Не округляйте спину и не наклоняйте туловище вперёд.
  • Голову не опускайте, взгляд должен быть направлен прямо.

 

Как правильно делать ПРИСЕДАНИЕ ПЛИЕ. Техника упражнения широкие приседания | DreamBodyClub
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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